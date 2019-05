Le Fola a assuré sa deuxième place en s'imposant (4-0) à Oberkorn. Les Differdangeois, quant à eux, gardent leur destin en main. Ils devront se reprendre le week-end prochain, tout en espérant un faux pas de la Jeunesse, pour accrocher le podium.

«Fola: solide défensivement, libre offensivement»

La clé du match: l'efficacité eschoise

Par Thomas Fullenwarth

Un match de haut de tableau, deux équipes sur une belle dynamique et un enjeu pour chaque équipe… On pouvait deviner que cette rencontre allait être agréable à regarder. Avec un bloc en 4-4-1-1 placé, d’entrée, assez bas, le coach Amodio semblait privilégier le fait de rester bien en place défensivement.

Face au système de jeu de Jeff Strasser, avec cinq joueurs minimum participant aux phases offensives, cela semblait logique. Les Eschois ont tout de suite mis de l'intensité dans leurs passes et leurs déplacements pour prendre le contrôle du jeu. Cela leur a permis de s'installer dans le camp des locaux.

Les Differdangeois, solides, réussissaient à récupérer le ballon dans leurs 30 mètres et, réussissaient à vite se projeter vers l'avant grâce à une bonne première relance. Cette relance permettait souvent d'éliminer tous les joueurs eschois ayant participé à la phase offensive de leur équipe. C'est de cette façon qu'il est possible de mettre en danger le Fola puisque la prise de risque offensive coupe souvent son bloc en deux et laisse un espace important entre l'attaque et la défense.

Jordan Swistek (à droite) et Mickael Garos marquent Stefano Bensi. Les Eschois sont parvenus à trouver les espaces pour torpiller Differdange. Photo: Stéphane Guillaume

Malheureusement pour les Rouge et Noir, sur le deuxième corner concédé, Hadji se montrait plus agressif et ouvrait le score (0-1, 16e). A partir de la 30e minute, le Fola mettait moins de rythme dans le jeu et moins d'implication dans la relance. Les Differdangeois récupéraient plus de ballons, plus haut sur le terrain, et réussissaient à amener le danger dans la surface de Hym.

Ce temps fort des locaux durait jusqu'à la fin de la première mi-temps. Cependant, malgré trois actions plus que franches, les Differdangeois n'égalisaient pas. En seconde période, Paolo Amodio faisait monter Garos et passait à deux meneurs de jeu afin de mettre un joueur de plus dans la zone de Dikaba.

Cela permettait de créer des décalages dans le bloc défensif eschois. Seulement, encore une fois, une perte de balle évitable de Rodrigues sur son côté était punie, en seulement deux passes, par une frappe sèche de Laterza (0-2, 56e).

Le Fola se montrait encore une fois impitoyable offensivement. Amodio faisait rentrer du sang frais en gardant son système de jeu. Le Fola, lui reculait son bloc, et jouait à fond les contres jouant sur la vitesse de ses attaquants.

Differdange rentrait dans son dernier temps fort à partir de la 63e minute. Une domination qui lui permettait de se procurer plusieurs actions franches, encore une fois, non converties. Une inefficacité illustrée par cet improbable raté d'Oukache à la réception d'un centre de Jänisch (qui participait à sa première action offensive à la 68e minute!).

Le Fola tenait bon et éteignait le FC Differdange à la 73e minute par Seydi qui terminait une action lancée côté droit. Plongeant petit à petit, les Differdangeois encaissaient un nouveau but d'Hadji qui marquait de la tête sur un centre une nouvelle fois venu du côté gauche de la défense locale (0-4, 83e).

Même si le score reflète une vraie domination offensive, il est important de souligner que les attaquants du Fola ont pu se baser sur une défense très solide qui leur a permis d'évoluer en totale liberté.

Les Differdangeois ont, quant à eux, eu les occasions pour décider de leur performance et influencer le score.

Mathias Janisch et Fabrizio Bei entourent Tom Siebenaler pour son dernier match à domicile. Photo: Stéphane Guillaume

Les Tops

Samir Hadji (Fola). Deux buts marqués. Il a aussi eu une grande influence sur le jeu grâce à ses appels variés. Il a été buteur, centreur, pivot… Cela a aidé son équipe et déséquilibré l'adversaire.

Le triangle Klein-Mura-Dikaba (Fola). Le socle défensif du Fola. Dans une équipe coupée en deux, ils ont su rester en place et surtout très sérieux dans leur placement et leurs interventions. Cela a empêché le moindre doute de s’installer pendant les temps faibles.

Mickaël Garos (Differdange). Encore une fois, il a été l'un des seuls, voire le seul, à sortir de son rôle initial. Métronome de son équipe.

Les Flops

André Rodrigues (Differdange). Un match plutôt raté. D'abord offensivement dans son rôle de milieu latéral ponctué par cette occasion inexplicablement ratée en première mi-temps. Puis avec sa perte de balle très évitable coûtant le second but.

Les latéraux Franzoni et Jänisch (Differdange). Ils n'ont pratiquement jamais participé aux phases d'attaques. Est-ce une consigne? Défensivement, le premier nommé perd son duel avec Hadji sur l'ouverture du score. Les deux derniers buts sont le fruit de centres venant du côté du second nommé.

Ryan Klapp (Fola). Avec sa vitesse, il y avait plein de choses à faire. Cependant, il a parfois disparu pendant de trop longues périodes.