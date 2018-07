Auteur d'un match nul (0-0) dans tous les sens du terme mercredi dernier à Esch, le Fola devra marquer à Mitrovica pour s'ouvrir le chemin du tour suivant. Une équation pas simple à résoudre, mais dans les cordes d'une équipe aux qualités offensives indéniables.

Fola: de l'audace et du réalisme pour passer

Auteur d'un match nul (0-0) dans tous les sens du terme mercredi dernier à Esch, le Fola devra marquer à Mitrovica pour s'ouvrir le chemin du tour suivant. Une équation pas simple à résoudre, mais dans les cordes d'une équipe aux qualités offensives indéniables.

(tof avec DaH). On attendait forcément beaucoup du Fola sur la scène continentale après son aventure de la saison dernière. Le match aller face aux Kosovars de Pristina est pourtant venu rappeler que les adversaires faciles sont très rares pour les clubs luxembourgeois.

L'équipe des Balkans n'a pas fait forte impression, mais sa seconde période laisse à penser que les choses ne seront pas simples pour le club eschois qui espère rencontrer Genk au tour suivant.



La qualité athlétique de quelques joueurs adverses et la pression du public ne faciliteront pas les dessins d'une équipe eschoise qui a déçu dans pas mal de domaines sur sa pelouse. Plusieurs piliers comme Hadji et Kirch n'étaient pas dans un grand jour. Thomas Klasen a rebattu les cartes dès la pause avec l'entrée en jeu de Sacras et Saiti, mais l'embellie n'a pas été suivie de faits concrets.

«Bien sûr que nous voulions gagner ce match et que ce nul vierge nous laisse un goût de trop peu, mais nous conservons toutes nos chances de qualification», concédait Pascal Welter. Le directeur sportif sait combien les buts à l'extérieur valent cher en Coupe d'Europe. Muet devant Hym, Pristina devra lui aussi trouver le juste milieu entre attaquer pour marquer mais surtout ne pas encaisser.

Deux ou trois changements dans le onze de base

«Je m'attends à ce que notre adversaire joue plus haut et libère ainsi des espaces. A nous de les trouver», expliquait Thomas Klasen. Au-delà de la stratégie adverse, c'est sur ses propres atouts que le Fola devra compter. Impliqué sur beaucoup d'actions offensives en seconde période, Saiti va relayer Seydi dans le couloir gauche.

Sacras pourrait retrouver une place de titulaire et la tentation de voir Bensi au coup d'envoi est réelle aussi.

«Depuis que j'ai repris l'équipe en main, on a toujours marqué dans un match officiel. Sauf mercredi dernier. Je n'imagine pas que pareil scénario puisse se reproduire une seconde fois d'affilée. Et donc dans ce cas, notre adversaire devra inscrire deux buts», poursuivait le technicien allemand.

A Mitrovica, le Fola va tenter d'être le premier club luxembourgeois à se qualifier au Kosovo. Et ouvrir ainsi la voie à Dudelange qui s'y rendra dans quinze jours.



Le cadre

Cabral, Clément, Hym; Bensi, Bernard, Chrappan, Corral, Dikaba, Freire, Hadji, Klapp, Klein, Kirch, Koçur, Laterza, Mersch, Muharemovic, Mura, Pierrard, Raposo, Sacras, Saiti, Sinani.

Absents: Drif et Seydi (blessés).