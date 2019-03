L’Union Titus Pétange est en ballottage favorable pour accrocher la huitième place du classement et recevra Aspelt lors de la 17e journée de la phase classique de la Ligue 1. Fodé Djallo croit dur comme fer au maintien.

Fodé Djallo (Union Titus Pétange): «Tous les points vont compter»

Propos recueillis pas Stéphane Guillaume





Fodé, l’Union Titus Pétange reste sur une défaite face au Racing Luxembourg (3-9). C’est déjà la neuvième de la saison. Malgré les neuf buts encaissés, Pétange menait pourtant d’un but durant les quinze premières minutes. Que s’est-il passé par la suite?

On a réalisé une très bonne première période. On est arrivé à parfaitement contrecarrer les plans du Racing. Malgré quelques situations chaudes, on était très bien dans notre match et les plans du coach fonctionnaient très bien. Puis, on a ce trou de trois voire quatre minutes où on encaisse quatre buts coup sur coup et on a baissé les bras trop tôt. On est tout même arrivé à revenir au score après la pause, mais on s’est démobilisé sur des faits de jeu. On a eu aussi trois joueurs exclus. Le Racing en a profité pour appuyer sur l’accélérateur et finir sur le score qu’on connaît. Sans rien enlever à la qualité des joueurs du Racing, nous leur avons quand même facilité la seconde période en baissant les bras trop vite. Face à une équipe de cette trempe, cela ne pardonne pas. C’est dommage de ne pas avoir continué sur l'élan de la première mi-temps.

Pétange n’est jamais parvenu à s'immiscer réellement dans la bataille du top 4 qualificatif pour les play-offs, alors que les ambitions étaient de terminer dans ce top 4. Où s’est situé le problème tout au long de votre parcours?

En début de saison, l'objectif du club était le top 4. On a réalisé une entame de saison correcte, mais on a laissé filer des points importants face à des concurrents directs. Malgré les blessures et les quelques suspensions qui ne nous ont pas aidés, c'est surtout sur le plan mental qu’on a failli. On a perdu des matches sur des fautes de concentration et parce qu'on a baissé la tête au moindre obstacle. C'est dommage car le staff et la direction ont travaillé d'arrache-pied pour nous mettre dans de bonnes dispositions afin d'atteindre nos objectifs mais les résultats ne sont malheureusement pas au rendez-vous.

Il vous reste encore trois matches pour tenter d’assurer cette huitième place qui vous enverra au barrage contre le troisième de la Ligue 2 à commencer par les Red Boys Aspelt ce week-end...

Il est urgent de réagir tant qu’il est encore temps. Si le top 4 est inaccessible, il faut au moins assurer la huitième place synonyme de barrage et de sursis pour nous... voire même rattraper le Samba 7, tout est possible en futsal. Aspelt est une équipe de qualité et elle est très difficile à manœuvrer. Ils font une belle saison et ils ne sont pas là par hasard, mais nous devons réagir et faire de ce match un nouveau point de départ. Pour ça, je fais confiance à 200% à mes coéquipiers pour réagir. On en est capable. Nous évoluerons à domicile et ça doit être une force pour nous. Nous espérons également compter sur le soutien de nos supporters, ils ne nous ont jamais lâchés même dans les moments difficiles. Après, à nous de ne pas les décevoir. Une fois sur le terrain, nous devrons prendre nos responsabilités.

En plus, lors de la 18e journée, il y a un certain Nordstad - Pétange. Nordstad est classé à la neuvième place et à deux points. Vous risquez de jouer votre saison sur 40 minutes. Appréhendez-vous ce moment?

Cela risque d'être un match très difficile d'autant plus qu’on jouera à l'extérieur. Je suis sûr que Nordstad donnera tout devant son public pour se sauver. Il n'est jamais facile de s'imposer à Niederfeulen, mais, pour le moment, on ne s'y projette pas tout de suite. On est concentré sur le match de ce week-end contre Aspelt. D’ici là, tous les points vont compter. On va tenter d'engranger le maximum afin d'aborder ce match à Nordstad avec le plus de sérénité possible.

Le programme de la 17e journée de Ligue 1

Dimanche

18h: Union Titus Pétange - Red Boys Aspelt

18h30: Racing Luxembourg - AS Sparta Dudelange

19h: US Esch - FC Bettendorf

19h30: Amicale Clervaux - FC Nordstad

20h30: FC Differdange 03 - Samba 7 Niederkorn

Le classement

1. FC Differdange 03 45 points

2. Racing Luxembourg 40

3. Amicale Clervaux 27

4. AS Sparta Dudelange 23

5. US Esch 21

6. Red Boys Aspelt 21

7. Samba 7 Niederkorn 18

8. Union Titus Pétange 12

9. FC Nordstad 10

10. FC Bettendorf 0

Le programme de la 17e journée de Ligue 2

Jeudi

RAF Differdange - ALSS Luxembourg 3-4

Samedi

20h: All Stars Colmar-Berg - CS Fola Esch

58 Latdevils Garnich - Miseler Léiwen Wintrange 0-3 forfait

FC Wiltz 71 - US Esch II 3-0 forfait

Exempt Wilwerwiltz

Le classement

1. ALSS Luxembourg 34 points

2. Wilwerwiltz 32

3. RAF Differdange 25

4. FC Wiltz 71 22

5. CS Fola Esch 21

6. All Stars Colmar-Berg 18

7. Miseler Léiwen Wintrange 12

8. US Esch II 11

9. 58 Latdevils Garnich 0