Le Conseil d’administration de la FLF a prolongé jusqu'au 30 juin 2021 le contrat du directeur technique de la fédération, l'Allemand Reinhold Breu, âgé de 48 ans, en poste depuis le 1er juillet 2011.

FLF: Reinhold Breu reconduit pour deux ans

(JFC). - Le contrat de Reinhold Breu auprès de la FLF venait à expiration le 30 juin 2019. Arrivé il y a huit ans au Luxembourg en remplacement de Jeff Saibene, l'ancien joueur du FC Cologne, de l'Austria de Vienne, du First Vienna et de l'Eintracht Trèves s'est d'abord occupé des sélections de jeunes U19 et U21, avant de prendre en charge les U16 en 2016 et les U17 en 2017.

Il officiera donc deux années de plus en qualité de DTN à Mondercange.

Rappelons que le contrat du sélectionneur Luc Holtz (49 ans), intronisé le 3 août 2010 comme successeur de Guy Hellers, viendra lui à expiration le 31 décembre 2019.