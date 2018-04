De Julian Alaphilippe à Dan Martin en passant par Dylan Teuns, tous regardent vers Alejandro Valverde, le grand favori de la 82e édition de la Flèche Wallonne qui se dispute ce mercredi. Le coureur espagnol tentera de s'imposer et d'aligner une cinquième victoire de rang.

Sport 1 4 min.

Flèche Wallonne: Valverde en pole, la Quick-Step de Jungels revancharde

Eddy RENAULD De Julian Alaphilippe à Dan Martin en passant par Dylan Teuns, tous regardent vers Alejandro Valverde, le grand favori de la 82e édition de la Flèche Wallonne qui se dispute ce mercredi. Le coureur espagnol tentera de s'imposer et d'aligner une cinquième victoire de rang.

L'Amstel Gold Race a livré ses verdicts, les outsiders Michael Valgren, Roman Kreuziger et Enrico Gasparotto ont piégé les favoris bien décidés à remettre les pendules à l'heure à l'occasion d'une Flèche Wallonne cent pourcents liégeoise qui s'élancera de Seraing à destination du Huy. Pour la première fois de son histoire, la célèbre côte de La Redoute (Km 82) figure parmi les onze côtes d'un parcours de 198,5 km qui ne présente «aucun centimètre de plat», selon Christian Prudhomme, le directeur de l'épreuve.

Lauréat de l'épreuve à cinq reprises (2006, 2014, 2015, 2016 et 2017), Alejandro Valverde, qui fêtera ses 38 ans le 25 avril, est le favori n°1 à sa propre succession. Le Murcian s'est déjà imposé à neuf reprises depuis le début de l'année 2018. «Tant que je gagne, je joue. Je pense que le mur de Huy s’adapte parfaitement à mes caractéristiques. Si je suis en tête à 200-250 m, il est très difficile de me battre. J’essaye de faire en sorte que personne ne parte, je calcule ma distance et ensuite j’accélère. C’est une distance que je maîtrise très bien, c’est là que j’ai l’avantage», dit-il.



Derrière le coureur espagnol, les postulants sont nombreux à vouloir mettre fin à sa domination écrasante à commencer par l'équipe Quick-Step, piégée dimanche. Les hommes de Patrick Lefevere miseront avant tout sur Julian Alaphilippe. Le Français, forfait l'an dernier, retrouve son terrain de jeu favori (2e en 2015 et 2016), il apparaît comme un des seuls coureurs à pouvoir inquiéter Valverde dans le mur. Philippe Gilbert et Bob Jungels auront pour mission de durcir le final à l'approche du "money time". Le Luxembourgeois avait été l'auteur d'un joli numéro l'an dernier. Après avoir placé un contre à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, il avait été repris dans l'ascension du mur.



Autres menaces pour le leader de la Movistar: Dylan Teuns (BMC, 3e en 2017), qui poursuit sa progression et affiche les qualités d'un outsider crédible au même titre que Dan Martin. Relativement discret depuis le début de saison, l'Irlandais de l'équipe UAE a connu toutes les marches du podium (2e en 2017 et 2014, 3e en 2016) sur cette épreuve.

Enfin du côté français, David Gaudu (Groupama, 9e en 2017) et Alexis Vuillermoz (Ag2r, 6e en 2015) constituent les meilleures chances. Le coureur d'Ag2r pourra compter sur la présence à ses côtés de Romain Bardet, qui s'aligne ce mercredi avec l'intention de peaufiner sa condition dans l'optique de Liège-Bastogne-Liège, qui aura lieu dimanche. Du travail en perspective pour Ben Gastauer qui s'aligne au départ de la Flèche pour la sixième fois.



En 2017, Bob Jungels avait été repris à quelques hectomètres du but



Il y a dix ans, Kim Kirchen domptait le mur de Huy

C'était le mercredi 23 avril 2008, sous une pluie drue et froide, Kim Kirchen décrochait la plus belle victoire de sa carrière et signait au sommet du Chemin des chapelles l'unique victoire luxembourgeoise sur cette classique. Le Luxembourgeois avait placé son attaque décisive à 300 mètres de la ligne déposant au passage Cadel Evans et Damiano Cunego.

«Je me suis arraché et je me suis accroché jusqu'au bout», Kim Kirchen savoure sa victoire sur la Flèche 2008. Photo: Serge Waldbillig

L'édition 2018

Le parcours: 198,5 km entre Seraing et Huy. Départ à 11h15, arrivée prévue vers 16h30. Parcours accidenté avec trois montées du Mur de Huy (Km 140, Km 169 et arrivée).



Les difficultés répertoriées

Km 65: côte de La Vecquée (6,7 km à 4,9%)



Km 82: côte de La Redoute (2 km à 8,9%)

Km 100: côte de Mont (2,4 km à 4,8%)



Km 126,5: côte d’Amay (1,4 km à 6,7%)

Km 140,5: mur de Huy (1,3 km à 9,6 % - 1er passage ligne d’arrivée)



Km 153: côte d’Ereffe (2,1 km à 5%)

Km 164: côte de Cherave (1,3 km à 8,1%)

Km 169,5: mur de Huy (1,3 km à 9,6% - 2e passage ligne d’arrivée)



Km 182: côte d’Ereffe (2,1 km à 5%)



Km 193: côte de Cherave (1,3 km à 8,1%)



Km 198,5: mur de Huy (1,3 km à 9,6 % - arrivée)