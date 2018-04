Le Belge Tim Wellens (Lotto) a remporté ce mercredi la Flèche brabançonne courue entre Louvain et Overijse sur la distance de 201,9 km alors que Bob Jungels a concédé 2'40" sur le lauréat du jour.

Flèche brabançonne: Wellens en solitaire, Jungels dans le dur

(ER/AFP) - C'est une tradition de ces dernières saisons, la Flèche brabançonne sourit aux grimpeurs-puncheurs et cette 58e édition a confirmé la tendance avec la démonstration de Tim Wellens qui s'est imposé avec une poignée de secondes sur l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain), lauréat l'an dernier, et son équipier Tiesj Benoot. Le coureur de la formation belge a placé son attaque décisive à huit kilomètres du but avant de résister au retour de ses poursuivants. Il s'agit de la 20e victoire du Limbourgeois chez les professionnels, sa quatrième de l'année 2018.

Quant à Bob Jungels, qui renouait avec la compétition après un stage du côté de Majorque, il n'a pas pu suivre le rythme des meilleurs dans le final. Le champion national a coincé dans l'avant-dernière difficulté de la journée, l'Ijskelderlaan, à un peu plus de 4 km de la ligne. Au final, le Luxembourgeois de la Quick-Step a fini 72e à 2'40".

Avant la course, le peloton et les organisateurs ont observé une minute de silence en hommage à Michael Goolaerts, décédé dimanche lors de Paris-Roubaix. L'équipe Veranda's Willems-Crelan, présente au départ, a été la dernière à monter sur le podium dressé sur la Grand Place de Louvain.

Par ailleurs, l'autopsie demandée par le parquet de Cambrai a révélé que Goolaerts a été victime d'un arrêt cardiaque sur son vélo. «L'autopsie a confirmé l'hypothèse privilégiée, un décès lié à un malaise cardiaque et en aucun cas à sa chute», a rapporté le procureur de la République de Cambrai, Rémy Schwartz. «Il a fait un malaise sur le vélo, son coeur s'est arrêté, ce qui a entraîné sa chute», a-t-il ajouté.



La formation Veranda's Willems-Crelan a rendu un vibrant hommage à Michael Goolaerts. Photo: Serge Waldbillig