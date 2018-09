Débarqué de son Sénégal natal au Racing en janvier 2015, El Hadj Fine Bop (26 ans) y est resté deux ans et demi avant de prendre la direction de Sandweiler. Une saison à l'USS puis s'en va. Place au projet ambitieux de Mühlenbach.

Fine Bop: «J'envoie de l'argent à ma famille au Sénégal»

Par Vincent Lommel

«A choisir, je préfère évoluer en PH et avoir un bon contrat plutôt qu'en BGL. Ma famille vit au bled. Je lui envoie de l'argent chaque mois», confie Fine Bop auteur de son troisième but mercredi soir contre Erpeldange. Mühlenbach affronte Sandweiler dimanche.

Janvier 2015 - Juin 2017: au Racing

«J'ai passé de bons moments là-bas. Avec l'arrivée de la présidente Karine Reuter, il y a eu beaucoup de problèmes. Il était préférable de partir. J'étais arrivé du Sénégal et j'étais tout seul au Luxembourg à partir de janvier 2015. Vincent Thalamot - l'homme de confiance du président Masoni à l'époque - et son épouse Sami m'aidèrent énormément. Je leur dois beaucoup.»

Juillet 2017 - Juin 2018: cap sur Sandweiler

«Après mon expérience au Racing, je ne pouvais pas rester sans jouer. La possibilité s'était présentée de signer à Sandweiler. J'ai accepté. L'entraîneur Vitor Pereira est une chouette personne qui, humainement, m'a beaucoup apporté. Pour des raisons administratives, j'ai manqué les six premiers matches de championnat. Au bout du compte avec un total de dix-neuf buts inscrits, j'ai terminé deuxième meilleur buteur en PH. La satisfaction était de mise. Ma saison était réussie. C'est mon sentiment.»

Juillet 2018: direction Mühlenbach

«Des clubs de BGL Ligue m'ont contacté. Je vis seul, sans mes proches. Monsieur Pereira m'a donné des conseils car je lui en demandais. Que faire? Entre des clubs de BGL qui ne paient rien et Mühlenbach qui m'a offert un bon contrat, je devais opérer un choix car je ne vis que du foot. J'ai longuement discuté avec les dirigeants. Ils m'ont exposé la réalité. Ma famille vit au bled. J'ai trois frères (Ibrahima 20 ans, Issa 30 ans et Mamadou 34 ans) et je dois les aider financièrement chaque mois. Dieu décide du destin. Le foot c'est comme ça. Inch'Allah.»

Quatre entraînements, le match, fitness et footing en plus

«Etre seul en Europe n'est pas chose facile et, oui, c'est même un peu difficile. Il faut tenir le coup. Mais c'est comme ça. J'habite un appartement à proximité de Sandweiler. Je suis musulman. Ma force est de savoir me remettre en question. En dehors des entraînements à 18h30 au club, je vais au fitness et/ou je vais courir en matinée.»

Trois buts et une passe décisive: débuts réussis

«La défaite 2-0 face à une très bonne équipe de Junglinster était un naufrage collectif dimanche dernier. On a rectifié le tir en prenant la mesure 3-1 d'Erpeldange mercredi. J'ai marqué mon troisième but. Avec une passe décisive, mes débuts répondent à mon attente. Néanmoins, je dois améliorer mon efficacité devant le but adverse. Face à Käerjéng, on menait 2-0 avant d'être rejoints au score (2-2). J'ai manqué plusieurs occasions! Le coach Fahrudin Kuduzovic m'aligne comme 9 ou 9, 5. Je suis un attaquant polyvalent capable de jouer sur un côté.»

Dimanche: les retrouvailles avec Sandweiler

«En football, les matches s'enchaînent. Chacun est spécial. Je vais retrouver Sandweiler dimanche. Monsieur Mario Ferreira est une bonne personne. À l’instar de Vitor Pereira, Mario m'a fameusement aidé. Quant aux ambitions de ma nouvelle équipe, on verra. Ce n'est pas à moi d'en parler. Il y a d'excellents joueurs ici. On verra.»

