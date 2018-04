Finale des play-offs: le Racing s'adjuge la première manche

Le Racing FC Union Luxembourg a pris l’avantage dans la première manche de la finale des play-offs face à l’Amicale Clervaux Futsal. Le spectacle a été au rendez-vous lundi soir avec quinze buts inscrits (9-6).

Par Stéphane Guillaume



Le Racing FC Union Luxembourg a fait un pas vers le titre de champion avec une victoire dans la première manche de la finale des play-offs face à l’Amicale Clervaux Futsal (6-9). Comme de coutume, le Racing prenait les choses en main dès l’entame, mais les frappes n’étaient pas cadrées. Clervaux, timoré mais extrêmement dangereux sur ses opportunités, claquait deux buts grâce à ses deux flèches offensives, Ernad Mašić et Norberto "Guri" Ferreira (0-2, 12e).



Le Racing était confronté à une situation qu’il n’avait presque pas connue cette saison, c'est-à-dire être mené au score. Pourtant les hommes d’André Serio revenaient directement dans le match, ils égalisaient en trois minutes chrono (2-2, 15e). Juste avant la rentrée aux vestiaires, les deux formations inscrivaient deux buts dans la dernière minute de jeu. Cette première manche était des plus indécises (3-3).



Carlos Soares (Racing FC Union Luxembourg) a été très en vue. Il a inscrit trois buts et a délivré deux passes décisives. Photo: Stéphane Guillaume

La seconde période allait être riche en buts et surtout en émotions car le Racing tentait plusieurs fois de prendre le large. A chaque fois le vice-champion en titre clervallois allait lui remettre la pression. Le score montait à 5-3, 6-4 puis atteignait 7-5 à six minutes du terme. Moment choisi par l’inévitable Mašić pour remettre les siens dans le coup avec une pénalité située à dix mètres des cages et transformée dans la foulée (7-6, 35e). Mais les Racingman allaient faire la différence dans les dernières minutes avant deux nouvelles réalisations (9-6, 39e).

«Le Racing était mieux physiquement et plus concentré dans son jeu, c’est ce qu’il devait faire pour nous vaincre et il a mérité sa victoire. Il faut que l’on monte en puissance et que l’on gagne en concentration durant la seconde manche. Il faudra aussi instaurer un meilleur pressing car ce lundi soir, on était situé au milieu du parquet et ce n’était pas une pression qui a ennuyé le Racing. Ce n’était pas assez haut et assez proche des joueurs adverses. Le Racing a fait ce qu’il a voulu, surtout durant la seconde mi-temps», a estimé Filipe Pinto, l'entraîneur de Clervaux, après la rencontre.

Du côté du Racing, son directeur sportif, Tiago Fernandes, se montre assez prudent même si la première manche est acquise. Cela ne sera pas facile d’aller dicter sa loi à Clervaux pour l’obtention du titre de champion du Luxembourg. Il exprime son sentiment d’après match dans cette interview :