Ce vendredi soir à Schouweiler, Merl-Belair a mangé tout cru le CS Sanem, qui a rarement fait trembler une défense solide et bien organisée. Le Red Star devient la première équipe de Division 2 à remporter la Coupe FLF.

Par Daniel Pechon

Le match

Sanem n'est pas parvenu à trouver la bonne formule face à un étonnant pensionnaire de Division 2, mordant, vorace, efficace, qui a affiché maitrise et talent. Les joueurs de Johann Bourgadel ont rapidement dû se rendre à l'évidence que le label «Merl-Belair, équipe de D2 qui domine les équipes de l'étage supérieur en Coupe FLF» n'était pas une légende.



Sur l'une des seules occasions du premier acte en faveur de Sanem, Bibuljica a enroulé une frappe spontanée, mais Garcia est allé chercher joliment le ballon au bout d'une détente. En face, Giannetto, 20 ans, et Gallois, 22 ans, ont fait étalage de leur talent, et d'une belle maturité, devant une défense orchestrée par leur entraîneur, Di Gennaro, pratiquement 45 ans, et toujours bon pied, bon œil.



Dans une reconversion rapide et en trois temps, le ballon partait des pieds de Gallois, pour transiter par Gomes, qui, au bout d'un sprint, centrait à destination de Zejnelagic, qui manquait de peu le ballon dans le rectangle adverse. Merl-Belair prenait progressivement le match en main: le même Zejnelagic adressait la bonne passe pour Cherfaoui qui, sans se poser de question, ouvrait la marque (1-0, 33e).

Demir Zejnelagic (à dr., en blanc, Merl-Belair) tente de se défaire de la tenaille de Lahcen Aoudid (en rouge, Sanem)

Photo: Michel Dell'Aiera

Le jeu venait de reprendre depuis une minute en seconde période que, servi par Cherfaoui, Zejnelagic shootait des 20 mètres. Straus ne captait par parfaitement le ballon qui finissait au ras du poteau (2-0, 47e).



Dès cet instant, Sanem multipliait les phases dangereuses par Maury, Kaba, H. Boutarene, mais, soit la maladresse s'en mêlait, soit Garcia était attentif. Dominé, Merl-Belair jouait parfaitement le contre et l'incontournable Zejnelagic mettait le numéro trois à la 78e minute. Puis, Gomes touchait encore le poteau en contre pour le Red Star.

L'affaire était pliée. Sanem dominait, certes, mais ne trouvait pas la faille.

La note: 14/20.

Une organisation tactique presque parfaite de Merl-Belair, qui a tendu un piège à Sanem. A aucun instant, l'écart de division n'a été visible.

Le fait du match

On reprend depuis une minute en seconde période quand Zejnelagic trompe Straus. Dur, dur pour Sanem, et le beau rôle est pour Merl-Belair qui peut dorénavant jouer en contre.

A deux pour un ballon: Ricardo Santos (à g., en rouge, Sanem) et Eleandro Giannetto (Merl-Belair, en blanc)

Photo: Michel Dell'Aiera

L'homme du match

Giannetto et Gallois ont éclaboussé la rencontre de leur talent et leur clairvoyance. Les deux s'entendant comme larrons en foire. Et Cherfaoui, lui, est toujours dans les bons coups.

Réactions

Johann Bourgadel (entraîneur de Sanem): «Merl mérite sa victoire. Ils ont joué très bas .On a été incapables de combler les espaces. Ensuite, on a été maladroits et incapables de se créer de belles occasions. Je n'ai pas été étonné par cette équipe de Merl-Belair, que j'avais pointée comme montant potentiel en début de saison.»

Vincent Di Gennaro (entraîneur de Merl-Blair): «C'est certainement un de mes plus beaux souvenirs, sans vouloir vexer mes anciens collègues. On a joué très bas et on est chaque fois reparti en contre, mais en construisant. Lors de chaque match face à une équipe de Division 1, je nous donnais 20 % de chance de l'emporter. Mais notre volonté, notre envie ont fait le reste à chaque fois...»

Johann Bourgadel, le coach de Sanem, lève le pousse... malgré la défaite de son équipe

Photo: Michel Dell'Aiera

La fiche technique

Red Star Merl-Belair (D2) - CS Sanem (D1) 3-0

Stade Roger Winandy de Schouweiler, bonne pelouse, arbitrage de M. Romain Sales assisté de MM. Hassan Kricen et Lydian Deltour, 569 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Cherfaoui (33e), 2-0 Zejnelagic (47e), 3-0 Zejnelagic (78e).

Corners: 2 (1+1) pour Merl-Belair; 6 (3+3) pour Sanem.



Cartons jaunes: Arnould (81e, tacle fautif) à Merl-Belair; H. Boutarene (60e, provoque un coup-franc) à Sanem.

RED STAR MERL-BELAIR: Garcia; Khoshaba, Gomes, Monteiro, Di Gennaro, Suarez (88e Dos Santos); Giannetto, Zejnelagic, Arnould,; Cherfaoui (88e Miale), Gallois.

Joueurs non utilisés: Cheriguene, Vaz Tavares et Carvalho.

Entraîneur: Vincent Di Gennaro.

CS SANEM: Straus; Aoudid (78e Alickovic), R. Boutarene, Maury, Di Bartolomeo, H. Boutarene, Silva Da Veiga, Kaba, Rota (78e Almeida), Santos Rocha (60e Beretta), Bibuljica (70e Feller), Kayser, S. Breser.

Joueurs non utilisés: Olinger et Schiltz.

Entraîneur: Johann Bourgadel.