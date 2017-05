Grâce à des buts de Pogba (18e) et Mkhitaryan (48e), Manchester United a remporté (2-0) la finale de l'Europa League face à l'Ajax Amsterdam, mercredi à la Friends Arena de Stockholm. Ce titre européen sauve la saison mitigée des Red Devils et leur offre un ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Par Jean-François Colin



En l'absence, programmée de longue date, de Zlatan Ibrahimovic (blessé) sur ses terres suédoises, Jose Mourinho réservait la surprise du chef en titularisant le revenant Juan Mata sur le flanc droit, en soutien de l'avant de pointe, Marcus Rashford.



Par ailleurs, si Chris Smallling relayait Eric Bailly, suspendu, dans l'axe central défensif, le «Special One» choisissait d'aligner Pogba et Herrera devant la défense, ainsi que Sergio Romero dans le but, tandis qu'Anthony Martial, David De Gea, Michael Carrick, Jesse Lingard et Wayne Rooney prenaient place sur le banc des remplaçants.

En face, la formation amstellodamoise est la plus jeune jamais alignée dans une finale européenne, avec une moyenne d'âge de 22 ans. Symbole de cette jeunesse ajacide, le défenseur central Matthijs de Ligt, 17 ans! Le seul élément vraiment routinier étant le Danois Lasse Schöne (30 ans).

Matthijs de Ligt (en blanc et rouge), au duel avec Marcus Rashford, le benjamin de la finale du haut de ses 17 ans

Photo: Reuters

Paul Pogba magistral



Dans la foulée d'une émouvante minute mi-silence, mi-applaudissements en hommage aux victimes de l'attentat qui a frappé Manchester lundi soir, Paul Pogba tente sa chance, mais le Français ne cadre pas (1re).



Avec un Pogba magistral à la manoeuvre, les Red Devils - en bleu pour la circonstance - posent leur emprise sur le jeu. Et même si le Burkinabé Bertrand Traoré alerte pour la première fois Romero au quart d'heure (15e), Paul Pogba, décidément très en verve, servi par Fellaini, ouvre le score d'une frappe tendue du pied gauche, légèrement déviée par Sanchez, sur laquelle Onana est pris à contre-pied (0-1, 18e).

Le tir du pied gauche de Paul Pogba trompe Onana. C'est 1-0 pour Manchester United.

Photo: AFP

Le capitaine mancunien Antonio Valencia, monté en ligne, chauffe les poings d'Onana (24e), mais plus rien ne bouge jusqu'au repos. La partie n'a repris que depuis deux minutes, lorsque l'international arménien Henrikh Mkitharyan, en véritable renard des surfaces, reprend victorieusement dos au but un ballon rabattu de la tête par Fellaini, consécutivement à un corner (le premier pour Manchester United!) de Juan Mata (0-2. 48e).

L'Ajax ne crée aucun danger pour Romero: symbole de cette impuissance, le buteur danois Kasper Dolberg, totalement transparent, cède sa place au Brésilien Neres à l'heure de jeu (62e). L'équipe batave, dominée de la tête et des épaules, est dans les cordes et ne parviendra pas à sauver l'honneur.



Le rusé Henrikh Mkhitaryan trompe toute la défense ajacide pour inscrire le 2-0

Photo: Reuters

En remportant cette C3 ce mercredi à Stockholm, Manchester United et Jose Mourinho sauvent une saison pourrie, clôturée à une indigne sixième place en Premier League, et, surtout, gagnent leur ticket pour la prochaine Ligue des champions 2017-2018. Le club mancunien succède au palmarès de l'Europa League aux Espagnols du FC Séville, vainqueurs en 2014, 2015 et 2016.



Man United dans le club des cinq



En outre, avec ce cinquième trophée continental de son histoire (trois Ligues des champions et une Coupe des vainqueurs de coupe), le club d'Old Trafford accède au cercle très fermé des clubs ayant remporté les trois compétitions continentales: le Bayern Munich, la Juventus Turin, Chelsea et... l'Ajax Amsterdam. Ils sont désormais cinq.



Lasse Schone (à g., Ajax) et Marouane Fellaini (Manchester United): engagement total!

Photo: Reuters

La fiche technique

Ajax Amsterdam - Manchester United 0-2 (mi-temps: 0-1)

Friends Arena de Stockholm, pelouse en excellent état, temps sec et printanier, 18°C au coup d'envoi, 50.000 spectateurs environ, arbitrage de Damir Skomina, assisté de Jure Praprotnik et Robert Vukan (Slovénie).

Evolution du score: 0-1 Pogba (18e), 0-2 Mkhitaryan (48e)

Corners: 5 (2+3) pour l'Ajax Amsterdam; 2 (0+2) pour Manchester United.

Cartons jaunes: Veltman (58e, croche-pied sur Mata qui était passé), Younes (64e, retient Valencia par le maillot) et Riedewald (78e, rouspétance et provocation) à l'Ajax Amsterdam; Mkhitaryan (31e, coupable d'une semelle sur Veltman), Fellaini (52e, accroche Schöne par derrière) et Mata (77e, tacle à retardement sur de Ligt) à Manchester United.



AJAX AMSTERDAM (4-3-3): Onana; Veltman, Sanchez, de Ligt, Riedewald (82e De Jong); Klaasen (cap.), Schöne (70e Van de Beek), Ziyech; Traoré, Dolberg (62e Neres), Younes.



Entraîneur: Peter Bosz.

MANCHESTER UNITED (4-1-4-1): Romero; Valencia (cap.), Smalling, Blind, Darmian; Herrera; Fellaini, Pogba, Mata (90e Rooney), Mkhitaryan (74e Lingard); Rashford (84e Martial).



Entraîneur: Jose Mourinho (POR).