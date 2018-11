Vincent Thill et le FC Pau sont rentrés bredouilles de leur déplacement à Bourg-en-Bresse. Les Béarnais se sont inclinés un but à rien et manquent l'occasion de prendre encore un peu plus leurs distances avec la zone rouge du National.

Fin de série pour le FC Pau de Vincent Thill

(tof). Fin de série pour Pau. Après trois victoires - deux en championnat et une en Coupe de France -, le club de Vincent Thill s'est incliné lors de la douzième journée de championnat chez l'ancien club de Christopher Martins.

Pierre a inscrit l'unique but de la rencontre sur penalty au quart d'heure. Vincent Thill a quitté le terrain après 64 minutes de jeu. Victime d'un coup sur le pied, l'international a demandé lui-même son changement.

Treizièmes avec 12 points, les Palois voient revenir les Bressans à deux unités. Prochain rendez-vous contre la lanterne rouge Drancy vendredi prochain.