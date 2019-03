Le FC Nantes n'a pas tremblé pour prendre la mesure du Petit Poucet de l'AS Vitré (National 2), mercredi en quart de finale de la Coupe de France. En demi-finale, les Nantais auront le redoutable privilège d'aller défier le PSG au Parc en demi, début avril.

Fin de l'aventure pour l'AS Vitré et Rémi Laurent

(AFP) - La belle aventure de Vitré en Coupe de France s'est arrêtée en quarts de finale. Concentrés, appliqués et patients, les Canaris nantais ont fait la différence dès la première période par Boschilia (25e) et Mance (44e). Il faut dire qu'après la composition ultra-défensive alignée à Guingamp dimanche, Vahid Halilhodzic avait remis un peu de poids offensif avec Valentin Eysseric, Anthony Limbombe, Gabriel Boschilia et Antonio Mance, pour sa première titularisation.

Des choix gagnants puisque Boschilia a ouvert la maque d'un tir au ras du poteau (1-0, 25e) avant de bien combiner avec Eysseric et Mance qui a creusé l'écart au terme d'une contre-attaque parfaitement menée juste avant la pause (2-0, 44e).

Un avantage indiscutable puisque le gardien vitréen Kevin Aubeneau a dû intervenir sur des tentatives de Valentin Rongier (8e) et Lucas Lima (14e) ou une tentative enveloppée de Limbombe (57e), le Belge qui a déjà frôlé le poteau en première période (36e).

Dans les cages nantaise, Maxime Dupé, qui a remplacé Ciprian Tatarusanu absent du groupe, a aussi fait son travail. Il a été solide sur des frappes délicates à détourner de William Gros (58e) et de Rouger déviée par Andrei Girotto (62e), avant de faire barrage devant Jérémy Billy (77e).



Quant à l'ancien joueur du Progrès, Rémi Laurent est entré au jeu à la 79e minute mais il n'est pas parvenu à inverser la tendance. Après son beau parcours, Vitré va maintenant devoir rapidement se reconcentrer sur son championnat de la poule C de National 2, où ils pointent au 13e rang sur 16, avec deux points d'avance seulement sur le dernier.



Les demi-finales (mardi 2 et mercredi 3 avril)

PSG - Nantes

Lyon - Rennes