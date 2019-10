Le cyclisme vit des heures compliquées et pour les responsables d'équipe, trouver des partenaires est de plus en plus difficile. Les équipes de Differdange et Roompot ont annoncé ce vendredi la fin de leurs activités en 2020.

Sport 2 min.

Fin de l'aventure pour Differdange et Roompot

Le cyclisme vit des heures compliquées et pour les responsables d'équipe, trouver des partenaires est de plus en plus difficile. Les équipes de Differdange et Roompot ont annoncé ce vendredi la fin de leurs activités en 2020.

(ER/AFP) - C'est une page du cyclisme luxembourgeois qui se tourne. Présente dans le peloton du circuit Continental (3e division) depuis 2006, la formation de Differdange s'apprête à mettre la clé sous le paillasson.

Gilles Kockelmann, le chef de l'équipe, et son épouse Isabelle ont annoncé la triste nouvelle aux coureurs dans un premier temps avant de relayer l'information sur la page Facebook de l'équipe.

«Après une longue et intense période de réflexion et de débats, nous sommes malheureusement arrivés à la conclusion que nous ne pouvons plus continuer en tant qu'équipe Continental en 2020. Cette décision n'a pas été facile à prendre en raison du fait que l’équipe a véritablement conquis une place de choix dans nos cœurs. Malheureusement, il n’est plus possible pour nous de maintenir la structure d'équipe en l'état, en raison du manque de soutien et d’intérêt», avancent les responsables differdangeois.



Team Differdange: flairer les bons coups et épingler une victoire Le Team Differdange va entamer sa treizième saison au sein du peloton professionnel avec toujours à sa tête Gabriel Gatti. Le patron du premier team continental luxembourgeois préface une saison riche en attentes avec notamment l'arrivée du belge Olivier Pardini.

Pour rappel, Kockelmann avait repris le rôle de manager de l'équipe après le départ du fondateur de l'équipe Gabriel Gatti.

Le Luxembourg sera tout de même représenté à l'échelon Continental en 2020 avec le team Leopard Pro Cycling.

Boom et Weening sans équipe

Autre formation concernée par des soucis de trésorerie: l'équipe Roompot-Charles qui a annoncé sa dissolution à l'issue de la saison 2019. «Après cinq années excitantes, nous disons au revoir au cyclisme professionnel», a indiqué le manager de l'équipe Michael Zijlaard.

La formation néerlandaise, qui évolue au deuxième échelon du cyclisme mondial, a échoué à trouver un repreneur après que l'entreprise Roompot Vakanties a décidé de cesser de financer l'équipe. «Plusieurs coureurs et membres de l'encadrement ont déjà trouvé une place pour l'an prochain», s'est réjouie l'équipe, avant de s'engager à épauler ceux qui n'ont pas encore trouvé de point de chute.

Weening résiste au peloton, Laporte toujours en jaune La deuxième étape du Tour de Luxembourg entre Steinfort et Rosport (168,6 km) est revenue au Néerlandais Pieter Weening dont l'audace a été récompensée. Le Français de Cofidis Christophe Laporte conserve son maillot de leader.

Roompot-Charles compte notamment les Néerlandais Lars Boom et Peter Weening dans ses rangs, tous deux vainqueurs d'étapes sur les trois grands Tours. Cette saison, ses coureurs ont levé les bras sur les Tours de Belgique, du Luxembourg et du Yorkshire.