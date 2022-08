Le F91 a fait douter le Lech Poznan dans un match retour décousu, mais le parcours dudelangeois s’arrête aux portes de la phase de poules.

Sport 2 min.

Football

Fin de l’aventure européenne pour Dudelange

Christophe NADIN Le F91 a fait douter le Lech Poznan dans un match retour décousu, mais le parcours dudelangeois s’arrête aux portes de la phase de poules.

Il faut un alignement des planètes parfait pour remonter un handicap de deux buts et se qualifier pour le tour suivant sur la scène continentale. Ce jeudi soir, il y a eu un début d’astres positionnés sur un seul axe, mais à l’heure de jeu, la frappe de Pereira, le latéral gauche du Lech Poznan, est venue bouleverser cet ordre.



Dudelange en ballottage très défavorable Battu 0-2 au Lech Poznan, Dudelange a manqué d’arguments offensifs pour prétendre jouer la phase de poules de la Conference League.

Dudelange avait pourtant fait les choses de façon plutôt méthodique dans ce play-off de Conference League. En prenant des risques, mais pas trop. Bien qu’en positionnant son bloc assez haut, Carlos Fangueiro exposait son équipe aux contres qui n’ont pas manqué de fuser côté polonais. Sans conséquence fâcheuse malgré cette énorme occasion gâchée par Ishak devant Fox alors que le tout-Dudelange réclamait un hors-jeu (20e).

Ce long feuilleton du F91 et de l’arbitrage débuté il y a plusieurs semaines trouva un prolongement sur une action confuse au terme de laquelle Vincent Decker poussait le ballon dans le but visiteur mais l’assistant de touche avait, semble-t-il, signalé un hors-jeu (33e).

La frustration n’a pas eu le temps de s’installer. Trois minutes plus tard, Mehdi Kirch s’offrait un numéro dont lui seul a le secret sur son flanc gauche pour finir par décocher une frappe déviée au passage par le pied de Satka (1-0, 36e).

La flamme ravivée, Dudelange cherchait le K.-O. dans la foulée. Il fallait une claquette de Bednarek pour empêcher une frappe enroulée par Dejvid Sinani de finir sa course au fond des filets. C’était probablement le tournant du match.

Huit matches, trois victoires

Poznan tremblait sur ses bases et usait de toutes les ficelles du métier pour casser le rythme de la partie. Blessures imaginaires, petits accrochages, tout était bon pour regagner les vestiaires avec un seul but de retard.

Ces vices ont suffi à calmer le F91 à la reprise. Le but de Pereira à l’heure de jeu n’était qu’une demi-surprise. Il mettait un sacré coup de frein à l’élan dudelangeois. Fangueiro opérait dans la foulée des changements pour offrir du temps de jeu à plusieurs joueurs.

Le champion du Luxembourg essayait encore mais il manquait de ressources sur le banc pour éjecter de la Conference League un adversaire qui avait lui aussi fait tourner son effectif avec un effet plus bénéfique.

Dudelange quitte ainsi la scène européenne la tête haute après huit matches sanctionnés par trois victoires, trois défaites et deux matches nuls mais une pointe de regret accompagnera cette sortie. Avec un groupe un peu plus fourni en qualité, il y avait de la place pour s’offrir six matches de plus et des rentrées financières conséquentes.

Place désormais au championnat et à une confrontation difficile ce dimanche (18h30) au Racing.

Dudelange - Lech Poznan 1-1 (1-0) Dudelange: Fox, Ouassiero, Skenderovic, Decker, Kirch (83e Stumpf), Morren, Da Cruz (68e Bojic), Agovic (68e Gashi), Sinani (80e P. Mendes), Magno (68e Ninte), Hadji Lech Poznan: Bednarek, Pereira, Setka, Pingot, Rebocho, Velde (59e Tsitaishvili), Murawski, Kvekveskiri, Skoras, Amaral (68e Marchwinski), Ishak (57e Szymczak) Buts: 1-0 Kirch (36e), 1-1 Pereira (60e) Cartons jaunes: Kirch (27e), Decker (31e), Da Cruz (33e), Fangueiro (33e), Hadji (58e), Agovic (62e), à Dudelange, Velde (31e) au Lech Poznan. Arbitre: Dabanovic (MNE) Spectateurs: 1.935 payants

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.