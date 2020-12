L'équipe munichoise a trouvé les ressources pour arracher le nul 1-1 contre l'Atlético Madrid mardi grâce à Thomas Müller, mais, privé de nombreuses stars, il a dû se résoudre à voir se terminer sa série record de quinze victoires en Ligue des Champions.

Fin d'une série record pour le Bayern

L'équipe munichoise a trouvé les ressources pour arracher le nul 1-1 contre l'Atlético Madrid mardi grâce à Thomas Müller, mais, privé de nombreuses stars, il a dû se résoudre à voir se terminer sa série record de quinze victoires en Ligue des Champions.

(AFP) - Alors que les Madrilènes ont longtemps cru tenir leur victoire face au champion d'Europe en titre grâce à un but du prodige portugais de 21 ans Joao Felix (24e), Müller, d'un pénalty bien tiré (84e), a empêché l'Atlético de valider son billet pour les huitièmes de finale.

Délaissé par les coéquipiers et tauliers Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Leon Goretzka et Corentin Tolisso, restés à Munich pour souffler, Müller, entré en jeu à la 62e, a tout de même sauvé le Rekordmeister, déjà qualifié, de la défaite. Sa dernière en C1 remonte au 13 mars 2019 en 8e de finale retour contre Liverpool (3-1).

Le nombre de ses succès est même de 16 si l'on compte la victoire en Supercoupe d'Europe face à Séville cet été, soit un total équivalent aux seize victoires de l'Atlético toutes compétitions européennes confondues, atteint lors de l'arrivée de Simeone sur le banc madrilène. Affaibli par les nombreux absents et les stars qui ont débuté sur le banc (Müller, comme Serge Gnabry, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Jerome Boateng...), le Bayern a été dominé durant une grosse partie de la rencontre, avant d'équilibrer le rapport de force en fin de partie.

Mais Hansi Flick retient la bonne prestation de ses deux jeunes pépites de 17 ans, Bright Arrey-Mbi et Jamal Musiala, lancées mardi en Ligue des champions et qui n'ont pas démérité : «Il ne faut pas oublier que ce sont deux jeunes de 17 ans, qui ont disputé le match dès le départ. Ils se sont bien battus contre une équipe comme l'Atlético, ils ont joué avec des équipiers de haut niveau, qui les estiment beaucoup», s'est réjoui le technicien allemand.

Atlético, la qualif' à Salzbourg

Pour l'Atlético Madrid, il s'agit d'une terrible désillusion : dominateurs et devant au score pendant longtemps, dans le sillage d'un Joao Felix étincelant, les hommes de Diego Simeone ont cédé en fin de match... Et devront aller jouer «une finale», selon la formule de Simeone, pour arracher la qualification pour les 8e de finale sur le terrain de Salzbourg, lors de la dernière journée de la phase de poules, le 9 décembre.

Le Portugais de 21 ans s'est baladé dans l'entrejeu, très présent dans la construction offensive des Colchoneros malgré un coup subi à une cheville en tout début de rencontre, qui l'a fait boiter pendant quelques minutes... avant de flancher, comme tous ses équipiers. «La Ligue des champions nous donne des migraines, c'est sûr, parce que les deux rencontres où on a fait match nul, on a eu des chances de marquer et de l'emporter à chaque fois», a tiqué Simeone en conférence de presse d'après-match, mardi soir.

«Je reste sur la sensation que l'équipe continue de faire les choses bien.. (...) Mais l'important, c'est de gagner. Tu peux bien jouer, avoir des occasions... mais le plus beau, c'est la victoire», a encore regretté le «Cholo» Simeone après le coup de sifflet final. Malgré les absences de Diego Costa (phlébite à la jambe droite) et Luis Suarez (Covid-19), le cocktail de l'entraîneur Diego Simeone a fait des étincelles pendant une heure : alors qu'il a profité de la saison passée pour polir ses plus beaux diamants et roder la nouvelle identité de jeu de l'Atlético, le «Cholo» a encore une fois assisté à une belle connexion entre Felix et Llorente, deux de ses meilleurs éléments depuis le début de la saison.

Ces deux-là ont participé à 8 des 9 derniers buts de l'Atlético en C1. Ce nul est rageant pour Simeone et les Colchoneros, mais confirme leur excellent départ en championnat (2e à un point du leader, la Real Sociedad) alors que le Real Madrid et le Barça calent. L'Atletico prolonge aussi son invincibilité à domicile en C1 avec un 13e match consécutif sans revers.

