Dimanche, la rencontre Berbourg - Red-Black de Division 1 série 2, a été arrêtée à la 80e minute. Filipe Xavier Figueira venait de s'effondrer sur le terrain. Son état, peu rassurant à cet instant, a exigé son évacuation en hélicoptère.

Filipe Xavier Figueira: le réconfort après l'effroi

On jouait approximativement la 80e minute et le marquoir affichait le score de 1-1 entre Berbourg et le Red-Black quand une balle anodine tombait sur la tête de Filipe Xavier Figueira, le capitaine du Red-Black, âgé de 37 ans. Phase tout à fait normale croyait-on sur le terrain mais le joueur s'effondrait étonnamment sur la pelouse. Dans un premier temps, à distance, sur le banc, on a cru que Filipe voulait gagner un peu de temps, explique Jhemp Almeida, son entraîneur.

En fait le ballon avait touché le côté de sa tête. A terre, le capitaine du Red-Black levait encore la main avant de perdre connaissance. Très vite l'inquiétude a grandi. Suite aux gestes alarmistes sur le terrain, les deux co-entraîneurs de Berbourg et du Red-Black, qui font office de soigneurs, se sont précipités. Par prudence, pour éviter l'avalement de la langue, le réflexe sur le terrain a été de placer Filipe sur le côté.

Appel à l'hélicoptère

A peine cinq à six minutes plus tard, l'ambulance est entrée dans le stade de Berbourg. Filipe Xavier Figueira avait heureusement repris ses esprits mais sans usage de la parole et sans pouvoir bouger. Par prudence, les ambulanciers ont décidé de son évacuation par hélicoptère.

Après les contrôles à l'hôpital, un gros traumatisme crânien a été diagnostiqué. Et les dernières nouvelles sont tout simplement rassurantes. Jhemp Almeida, son entraîneur, espère qu'il sera d'attaque pour jouer le dernier match de la saison. Agé de 37 ans, le fidèle joueur au Red-Black depuis la saison de la montée en Division 2 (2014/15) deviendra en 2018-19 l'adjoint du nouvel entraîneur Fernando Almeida.

Après une interruption de 30 minutes, l'arbitre Sarkis Ajdinovic mettait fin tout à fait normalement à la rencontre sur le score de 1-1. Un résultat qui devra être entériné. Les deux équipes, qui ont partagé ensemble l'inquiétude, n'ont pas émis le souhait d'émettre une réclamation.