Filipe Da Cunha ne coachera plus les filles de Mamer

Filipe Da Cunha ne sera plus l'entraîneur du FC Mamer la saison prochaine. Des «raisons privées» ont motivé sa décision.

«Je tiens à préciser, que ma décision n'est pas due à cause de quelque résultat qu'il soit, ni à cause des joueuses (qui sont exemplaires à mes yeux dans cette fin de saison), ni à cause d'une vague de départ de nos joueuses pour la saison prochaine, ni à cause d'un désaccord avec mon comité. Ma décision a été prise pour des raisons purement privées, pour lesquelles j'ai le besoin de prendre du recul pendant un certain temps», a commenté l'intéressé.

Les responsables du club sont donc à la recherche d'un nouveau coach pour préparer la saison prochaine. A une journée du terme de la saison, les dames du FC Mamer occupent la 8e place de la Ligue 1 avec 26 points.