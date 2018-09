Filipe Costa: «Le coach devra trouver la bonne alchimie»

Le FC Differdange 03 sort d'une saison où il n'a rien gagné. Pour remédier à cette disette, le club a apporté pas mal de modifications dans sa structure et dans son effectif. Filipe Costa, le responsable de la section futsal, en touche quelques mots.

Filipe Costa, le FCD03 a été très actif sur le marché des transferts avec pas moins de sept nouvelles recrues et vous comptez également un nouveau duo à la tête de l'équipe. Un vent nouveau souffle-t-il sur votre club?

On a clairement passé toute l'équipe au nettoyeur haute puissance. Le staff, le comité et surtout les joueurs. La seule chose que nous avons maintenue, ce sont les gardiens de but. Même s'il y a eu du négatif, on a remis les points sur les i avec eux. On repart vraiment sur de nouvelles bases et règles que tout le monde devra respecter. Je pense qu'avec un travail focalisé sur ça, on pourra faire du bon travail. On a six nouveaux membres du comité, un nouveau coach et son adjoint et sept nouveaux joueurs. Cela fait beaucoup de monde mais ce travail devra payer sur le parquet. La seule difficulté, c'est pour le coach. Il doit trouver une bonne alchimie entre les nouvelles recrues portugaises, les deux Croates et les joueurs locaux.

La saison dernière a été blanche pour Differdange. Quels enseignements en avez-vous tiré?

Tout ne s’est pas déroulé comme on le voulait. Les joueurs se sont trop laissés aller et au niveau staff, il n’y a pas eu vraiment une prise en main comme on l’espérait. Cette saison, on repart à zéro. Toutes les conditions sont réunies pour réussir. Cependant, rien n’est garanti à l’avance même si on reste le plus professionnel possible. Les victoires seront plus proches et Differdange remportera à nouveau des titres. Le club fera oublier la défunte saison.

Comment les quatre recrues portugaises se sont-elles acclimatées?

Nos quatre joueurs se sont très bien intégrés, tant au niveau humain que sportif. Je peux dire clairement qu’avec ces sept renforts, notre équipe a le plus beau noyau depuis la création de la section futsal. Il ne reste plus qu’à les faire jouer ensemble ce qui prendra probablement un voire deux mois.

Votre première rencontre de championnat sera à domicile face au FC Bettendorf. Un match piège?

Chaque rencontre est difficile, plus spécialement quand il s’agit de la première journée parce que nous n’avons aucune info de nos adversaires et leur style de jeu. Nous devrons prendre ce match très au sérieux et essayer de prendre les trois points pour bien débuter le championnat.

Le programme de la 1re journée de Ligue 1

Samedi

20h: Union Titus Pétange - FC Nordstad

Dimanche

18h: Amicale Clervaux - Samba 7 Niederkorn

18h30: Racing - Red Boys Aspelt

20h: FC Differdange 03 - FC Bettendorf

20h: US Esch - AS Sparta Dudelange

Le programme de la 1ère journée de Ligue 2

Samedi

20h: All Stars Colmar-Berg - US Esch II

Dimanche

20h: RAF Differdange - CS Fola



Lundi

20h: Wilwerwiltz - Miseler Léiwen Wintrange

58 Latdevils Garnich - ALSS Luxembourg 0-3 fft

Exempt: FC Wiltz 71