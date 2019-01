Differdange 03 a clôturé son mercato hivernal avec une seconde arrivée et non des moindres, il s'agit de Filipe Cardoso. Le gardien du SC Braga, club de D1 portugaise, débarque chez le leader de la Ligue 1.

Filipe Cardoso débarque au FCD03

Par Stéphane Guillaume

Filipe Manuel Rocha Cardoso était le substitut du gardien international Vitor Hugo. Agé de vingt-quatre ans, Cardoso portait le maillot de Braga depuis sept années. Plus connu sous son sobriquet de "Xot", il a disputé plusieurs matchs de l'UEFA Futsal Cup lors de la saison 2017-2018 (contre le CIP Deva, Inter Movistar et Dina Moscou). Il a également disputé une demi-finale de play-offs 2016-2017 remportée 2-1 contre Benfica.



Depuis le début de saison, il a pris part à huit matchs de championnat et à quatre matchs de coupe. «Avec le départ de Jorge Pereira qui est retourné au Portugal, il restait deux gardiens alors que les gros matches approchent à grands pas comme la demi-finale de coupe ou les play-offs. C'était un gros risque de compter seulement deux gardiens. On voulait se renforcer avec un gardien de haut niveau. On a eu la possibilité de transférer Filipe Cardoso, il possède une très bonne réputation au Portugal et affiche une très grande expérience» explique Filipe Costa, responsable de la section futsal de Differdange.