La prestigieuse soirée Fighters Way of Champions, organisée samedi soir à Differdange, en était déjà sa troisième édition, les dix-sept combats, dont onze ceintures étaient mises en jeu, ont répondu aux attentes avec comme apothéose la victoire de Rhassan "The Pitbull" Muhareb qui unifie les titres WTKA et AFSO.

Par Stéphane Guillaume

Le Boxing Club Ro'de Le'w de Differdange n’avait pas lésiné sur les moyens pour sa troisième édition du Fighters Way of Champions. Une affiche colossale de dix-sept combats était proposée sur la soirée avec pas moins de onze ceintures qui étaient mises en jeu. Il y a trois changements de titre majeur, puisque James Benal, Anthony Gazel et le Belge Anis Bouzid, dans un combat de toute beauté, ont ravi le titre à leur propriétaire.

Pour les boxeurs luxembourgeois qui étaient en lice, les face à face ont été gagnants pour les deux pensionnaires du Sandsak Muay Thai, Prince Junior et Yassine Hihi. L’adversaire de Yassine Hihi ne s'est pas présenté sur le ring et avait même décidé de quitter la soirée sans prévenir les organisateurs.

Quant à Prince Junior, il n'a pas fait dans la dentelle et a gagné son combat avec une décision unanime des juges. «C’était un combat très attendu par le public face à un bon adversaire. Je m’étais bien préparé mentalement parce mon adversaire était plus lourd que moi. Il a pris le dessus au premier round car j’ai beaucoup reculé, le coach m’a demandé ensuite de garder la distance comme on avait travaillé. Mais j’ai tout de même su le toucher plusieurs fois avec des coups de coudes. Mais c’était un combat vraiment dur.»

Du côté féminin, la benjamine et talentueuse Ines Pilutti, dix-sept printemps, dévait faire face à l’expérimentée Christin Weimer âgé de 28 ans. Le fossé était vite comblé par la championne de France en titre qui a tout de même dû batailler durant les cinq rounds pour conquérir ce nouveau titre.

Quant à la Française Julie Burton elle avait affaire à la redoutable Rachida Bouhout et dû aussi enchaîner les coups durant l’entièreté du combat, c'est à dire les cinq rounds, pour conserver son titre de championne du monde de sa catégorie. «Je suis contente d’avoir conserver ma ceinture. J’ai eu dû mal à mettre dedans et à appliquer la stratégie qui était mise en place. C’est à dire de prendre le dessus en boxe anglaise. C’est seulement mon deuxième titre en muay thai et c’est le fruit d’un long travail.»

Le knock out le plus impressionnant de la soirée est des oeuvres du jeune et prometteur Akram Hamidi, 19 ans, qui a assommé Bestar Thaqi d’un coup de pied à hauteur de la tête durant le troisième round. L’Albanais est resté plusieurs minutes au sol et titubait légèrement quant il a quitté le ring. «Personnellement, j’aurais préféré gagner ce combat, que j’ai mené largement, aux points. C’était tout de même un KO assez lourd car il est vite tombé et a tout de suite été compté par l’arbitre.»

Le clou de la soirée était le championnat du monde de muay thai "kard chuek", les mains étaient bandés de cordages en lieu et place des gants, pour un titre unifié WTKA (World Traditional Kickboxing Association) et AFSO (World All Fight System Organization) entre le Français Charles Francois, son palmarès est long comme le bras, et Rhassan "The Pitbull" Muhareb. Le Danois porte d’ailleurs bien son surnom de "Pitbull". Tel un molosse enragé, les coups du Danois pleuvaient sur Charles Francois, les cordelettes de chanvre ont été fatales au Français et ont fait du dégâts à son oeil. Il était déclaré KO technique au premier round et était mal en point dans les vestiaires. Le 112 a été appelé et la soirée s’est sans doute terminée à l’hôpital pour lui.

Les résultats de la soirée

Muay Thai International Champion Titel AFSO, 53,50 kg : (5x2) (combat féminin)

Christin Weimer (Bushido Dragons (DE)) - Ines Pilutti (Siam Boxing Terville (FR)) : Ines Pilutti vainqueur par décision des juges à la majorité.

K1 AFSO Super Fight, 86, 20 kg : (3x3)

Dennis Kern (Gladiator Gym Warndt (DE)) - Mimou Jazouli (Fight Club Metz Borny (FR)) : Mimou Jazouli vainqueur par abandon suite à une décision médical à l’appel du second round.

Muay Thai Super Trophy AFSO, 72,50 kg : (3x3)

Franck Wawina (Napoli Gym (BE)) - Timothé Vandenouc (Combat Boxing Bitche (FR)) : Timothé Vandenouc vainqueur par décision des juges à l’unanimité

AFSO Super Fight, 57,20 kg : (3x3)

Akram Hamidi (Team Valente (FR)) - Bestar Thaqi (Fight Time (AL)) : Akram Hamidi vainqueur par KO technique au troisième round.

Muay Thai Super Trophy AFSO, 63,50 kg : (3x3)

Omar Sellami (Hennion Gym (FR)) - Prince Junior (Sandsak Muay Thai (LU)) : Prince Junior vainqueur par décision des juges à l’unanimité

K1 AFSO Super Fight, 82, 50 kg : (3x3)

Falk "Hulk" Monzeel (Chorakee Gym (DE)) - Zakaria Laaouatni (Team Valente) (FR)) : Zakaria Laaouatni vainqueur par décisions des juges à la majorité.

K1 AFSO Super Fight, 72, 50 kg : (3x3)

Yassine Hihi (Sandsak Muay Thai (LU)) - Jo Kinner (Fight Team Gypsy (FR)) : Yassine Hihi vainqueur par forfait.

Muay Thai European Champion Titel AFSO, 66,70 kg : (5x3)

Siyar Fakhari (Fight and Power Academy (NL)) - Jim "The King" Brazzale (Team Karlito (FR)) : Siyar Fakhari vainqueur par abandon suite à une décision médical à l’appel du second round.

K1 World Champion Titel AFSO, 61,20 kg : (5x3)

Adam El Hammouchi (Napoli Gym (BE)) - Yassin Cheddi (Team Domingos (MA)) : Yassin Cheddi vainqueur par décisions des juges à l’unanimité

Muay Thai Intercontinental Champion Titel AFSO, 76,20 kg : (5x3)

Soufian El Hammouchi (Napoli Gym (BE)) - Sofian Mwayembe (Fight S.A. (KE)) : Soufian El Hammouchi vainqueur par forfait.

Muay Thai World Champion Titel AFSO, 76,20 kg : (5x3)

James Benal (Fight Club Metz Borny (FR)) - Mehmet "Memogun" Ali Bali k(TEAM BALIK (TR)): James Benal vainqueur par abandon suite à une décision médical à l’appel du second round.

Muay Thai World Champion Titel AFSO, 66,70 kg : (5x3)

Anthony Gazel (Team Face à Face (FR)) - Jamal Wahib (Pegasus Gym (MA)) : Anthony Gazel vainqueur par décisions des juges à la majorité.

Muay Thai World Champion Titel AFSO, 63,50 kg : (5x3) (combat féminin)

Rachida Bouhout (Vos Gym Amsterdam (NL)) - Julie Burton (Sayfa Muay Thai (FR)) : Julie Burton vainqueur par décisions des juges à l’unanimité.

K1 World Champion Titel AFSO, 53,50 kg : (5x3) (combat féminin)

Anissa Meksen (Team OGB (FR)) - Fadma Basrir (Clichy sous-Bois Boxing Club (FR)): Anissa Meksen vainqueur par décisions des juges à l’unanimité.

K1 World Champion Titel AFSO, 82,50 kg : (5x3)

Anis Bouzid (DC Boxing (BE)) - Mehdi "The Demolition Man" Bouanane (Fight Club Metz Borny (FR)) : Anis Bouzid vainqueur par décisions des juges à l’unanimité.

Muay Thai World Champion Titel AFSO, 70 kg : (5x3)

Yazid "SanGoku" Boussaha (Royal Team Belfort (FR)) - Juri "The Brain" Kehl (Frankers Fight Team (DE)) : Juri "The Brain" Kehl vainqueur par KO technique au second round.

Muay Thai kard chuek World Champion Titel AFSO, 70 kg : (5x3)

Rhassan "The Pitbull" Muhareb (Team Mikenta (DK)) - Charles "Karlito" Francois (Team Karlito (FR)) : Rhassan "The Pitbull" Muhareb vainqueur par KO technique au premier round.