Feulen surclasse Clémency et assure son maintien

Les barrages messieurs ont rendu tous leurs verdicts.

Par Vincent Lommel

Le dernier match de barrages de la saison 2017-2018 entre Feulen (D2) et Clémency (D3) a vu la victoire de l’Union Sportive Feulen qui reconduit, sans forcer son talent, son bail en D2. Le marquoir indiquait 3-0 au repos. 6-0 au coup de sifflet final. Muendo (31e, 48e), Bulas Dias (32e), Vieira Da Silva D. (34e), Fonseca (89e) et Craveiro (90+2) sont les heureux élus. Un match à sens unique.

Le match. Entre le duel Munsbach - Grevels mardi soir et celui Feulen - Clémency, le doute n’est pas permis. Moins de trois minutes ont suffi à s’en rendre compte. Question intensité, rythme, qualité du football déployé, ambiance, suspense, c’était le jour et la nuit.



Pourtant deux équipes évoluent en D2, deux autres en D3. Comprenne qui pourra. Faisant fi des innombrables imprécisions, contrôlés manqués, on sentait l’USF davantage inspiré. La première demi-heure laissait transparaître ce sentiment faute de se créer la moindre occasion digne de ce nom.



Clémency qui faisait encore plus pâle figure allait passer par le fenêtre entre la 31e et 34e minute, manquant incroyablement et étonnamment de rigueur sur son flanc droit. 1, 2 et 3-0. 1-0? Coup franc désaxé mais imparable de Muendo (31e). 2-0? Déboulé de Bulas Dias qui le signe d’une puissante frappe.



Le gardien Kugeler était loin d’être irréprochable sur cette phase. 3-0? Centre de Bulas Dias, Vieira reprend en toute quiétude.

Un deuxième acte pour la forme

Fort d’une avance de trois buts, Feulen avait la certitude de continuer sa route en D2. Muendo s’est chargé de soigner ses statistiques (4-0, 48e). Quant aux valeureux (?) joueurs de Clémency, ils auraient pu sauver l’honneur. Teixeira Ribas allait manquer un penalty (71e). L’envoi était hors cadre. Fonseca et Craveiro fixaient les chiffres (5-0, 89e, 6-0, 90+1).

La note. 7/20. Une note d’exclusion pour la demi-heure initiale. C’était un peu meilleur lors du temps fort de Feulen et ces trois buts inscrits en deux temps trois mouvements. Les soixante-six dernières minutes se disputaient (encore un peu plus) sur un rythme de sénateur.

Le fait du match. À y chercher, aucun. Enfin si. Le fait d’avoir vu Feulen inscrire trois buts en trois minutes soit un par minute. La performance est réelle.

L’homme du match. Aligné côté droit au milieu de terrain, le numéro 2 Filipe André Muendo est l’homme des coups francs. Le premier a vu le gardien de Clémency, Kugeler, le détourner d’une claquette (16e). Il ne pouvait rien faire sur le second (31e) et ce ballon ô combien flottant. Un tir prodigieux. Muendo se félicitait de l’ouverture du score. Sa troisième tentative passait à côté (43e). Remplacé à la 78e.

Jeff Kappler et Clémency (en bleu et noir) ont été pris de vitesse par Jorge Fernandes et Feulen. Photo: Christian Kemp

US Feulen - Etoile Sportive Clémency 6-0

Stade rue de la Gare à Useldange, excellente pelouse, arbitrage de M. Heinen assisté de MM. Gomes et Sachsen, 648 spectateurs. Mi-temps: 3-0.

Evolution du score: 1-0 Muendo (31e), 2-0 Bulas Dias (32e), 3-0 Vieira Da Silva D. (34e), 4-0 Muendo (48e), 5-0 Fonseca (89e), 6-0 Craveiro (90+1).

Corners: 3 pour Feulen (1+2); 1 pour Clémency (1+0).

Cartons jaunes: Furtado (64e, faute par derrière) et De Oliveira (71e, faute par derrière) pour Feulen.

FEULEN: Rodrigues, Vieira Da Silva F., De Oliveira, Batchakui (65e Gomes), Fernandes Martins, Muendo (78e Craveiro), Furtado, Ferreira Capela, Vieira Da Silva D., Bastos, Bulas Dias (73e Fonseca).

Joueur non utilisé: Rua Eiriz.

Entraîneur: George Fernandes.

CLEMENCY: Kugeler; Teixeira Magalhaes, Avdic, Houssou (72e Magueja), De Araujo, Leite (62e Bras), Fernandes Da Silva P., Curval, Teixeira Ribas, Fernandes Da Silva K, Kappler (59e Rameau).

Joueurs non utilisés: Da Costa et Goncalves.

Entraîneur: Jean-Louis Michel.



IL A DIT

George Fernandes (entraîneur de Feulen ): «Je ne connaissais pas du tout Clémency. Le premier quart d’heure m’a servi à analyser le jeu adverse. Ma formation était prudente avant de prendre le dessus. Marquer trois buts en quatre minutes a permis de faire la différence. À 3-0, c’était fini. Feulen n’a pas gagné un match au cours du deuxième tour de championnat. Le bilan était dramatique mais c’était comme ça. De nombreux absents expliquent cette traversée du désert. Notre dernier succès remontait au mois de… novembre, début décembre. On a gagné au bon moment! Je suis fier des garçons qui ont compris le message pour ce match à enjeu. 6-0, c’est clair et net.»