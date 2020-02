Le circuit d'Hanoï est achevé et prêt pour son entrée dans le monde de la Formule 1 ont annoncé ce vendredi les organisateurs. Cette grande première a été maintenue début avril dans le calendrier 2020 en dépit de l'épidémie de coronavirus.

Feu vert pour le premier GP du Vietnam

Le circuit d'Hanoï est achevé et prêt pour son entrée dans le monde de la Formule 1 ont annoncé ce vendredi les organisateurs. Cette grande première a été maintenue début avril dans le calendrier 2020 en dépit de l'épidémie de coronavirus.

(AFP) - «Le circuit de F1 d'Hanoï a été achevé non seulement dans les temps mais aussi en respectant les normes de sécurité», a assuré le patron du GP du Vietnam, Le Ngoc Chi, dans un communiqué.



Le coronavirus se propage Signalé pour la première fois par l'OMS le 31 décembre 2019, le virus 2019-nCoV s'est propagé sur quatre continents en quelques semaines. La Chine, centre de l'épidémie, est particulièrement touchée.

Aucune référence n'a été faite à l'épidémie de coronavirus, qui a déjà fait plus de 2.800 morts dans le monde et qui est à l'origine de nombreux reports et annulations d'événements sportifs.

La semaine dernière, les autorités vietnamiennes ont déclaré aux médias d'Etat que le Grand Prix inaugural aura lieu comme prévu le 5 avril, soulignant l'impact attendu sur l'économie du pays.

Pour son entrée dans le monde glamour de la F1, Hanoï a signé un contrat de dix ans avec l'organisateur du Championnat du monde, Formula One, l'an dernier, d'une valeur estimée à 60 millions de dollars par les médias d'Etat.

Le maintien du GP à Hanoï soulagerait probablement les responsables de la F1 qui ont déjà dû reporter le GP de Chine prévu le 19 avril à Shanghaï. Le Vietnam, qui partage une frontière avec la Chine, compte déjà 16 cas confirmés de personnes contaminées.