Feu vert pour la reprise de la Bundesliga le 15 mai

Bonne nouvelle pour Laurent Jans et Leandro Barreiro: l'Allemagne a autorisé pour le 15 mai la reprise à huis clos de son championnat, interrompu en raison de la pandémie de coronavirus, selon un projet d'accord entre Angela Merkel et les régions obtenu mercredi.

(AFP) - La Ligue allemande (DFL), qui a convoqué pour jeudi son assemblée générale, a confirmé mercredi soir que les premiers matches auront lieu le vendredi 15 mai. Après le feu vert du pouvoir politique, la DFL a envoyé un courrier circulaire aux 36 clubs de première et deuxième divisions. «Après évaluation de tous les arguments, le présidium de la DFL a décidé aujourd'hui (mercredi) de reprendre la compétition en Bundesliga 1 et 2 à partir du 15 mai», indique ce courrier.

«Nous sommes heureux, c'est un signal important et formidable pour la Bundesliga», s'est réjouit le patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge sur Sky: «Il est important que la saison se décide sur le terrain, et non sur tapis vert» comme en France par exemple, a-t-il insisté, alors que son club est actuellement leader avec quatre points d'avance sur Dortmund, à neuf journées de la fin, et peut viser un huitième titre consécutif.

Son homologue de Dortmund Hans-Joachim Watzke a pour sa part reconnu qu'un arrêt du championnat «n'aurait pas été supportable économiquement pour les clubs». Même si, «jouer devant des tribunes vides sera un défi énorme, surtout pour une équipe comme le Borussia Dortmund qui tire beaucoup d'énergie de la passion de ses supporters».

300 millions d'euros de droits TV

Dortmund devra reprendre à domicile par le derby de la Ruhr contre Schalke, une rencontre qui déchaîne d'ordinaire les passions et la folie des 82.000 supporters du Signal Iduna Park. «Jouer sans spectateurs n'est pour personne une solution idéale", a admis le président de la DFL Christian Seifert, «mais dans cette crise qui menace la survie même de certains clubs, c'est la seule solution».

Plus de deux mois après l'interruption des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus, la Bundesliga sera donc le premier championnat de football majeur à redémarrer, sur la base de mesures sanitaires draconiennes. La France a tiré un trait sur la fin de saison la semaine dernière et l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie espèrent, au mieux, reprendre en juin. D'autres pays ont déjà fixé leur date de reprise, dont le petit championnat des îles Féroé (9 mai), la Serbie (30 mai), la Croatie (6 juin) ou encore la Turquie (12 juin).

En jouant les neuf dernières journées, la Bundesliga (D1 et D2) va récupérer 300 millions d'euros de droits TV. De quoi donner un peu d'air à un secteur sinistré, qui emploie en Allemagne 56.000 personnes. Pour obtenir le feu vert du gouvernement, la Ligue a présenté un protocole médical très complet, fondé sur la multiplication des tests de détection du coronavirus et sur d'innombrables mesures de protection. Les équipes devront notamment s'isoler une semaine avant le premier match.

Le danger, s'il paraît statistiquement faible, n'est toutefois pas écarté. Le Dr Wilhelm Bloch, de l'Ecole supérieur du sport de Cologne, a mis en garde mercredi contre les conséquences graves que peut avoir une infection pulmonaire chez les sportifs professionnels: «Un sportif doit prendre en compte le fait qu'une infection peut signifier la fin de sa carrière», prévient-il.



Le gardien et capitaine du Bayern Manuel Neuer est conscient que ce retour au jeu est «une énorme responsabilité» pour les joueurs. «Les gens vont nous regarder depuis d'autres pays européens, en fait de partout dans le monde», a déclaré le champion du monde 2014 avec l'Allemagne au quotidien de Francfort FAZ.

Lundi, la Ligue allemande de football a annoncé que dix personnes sur 1.724 testées dans les clubs de première et deuxième divisions étaient positives. Le pari de reprendre le foot ne sera gagné que si ce chiffre reste très bas, et qu'aucun club n'est contraint de déclarer forfait à cause d'un trop grand nombre d'infections.

Ce retour du football est loin de faire l'unanimité dans le pays. «L'État brade la santé de la population et des gens malades au football, c'est pervers», s'est emporté le champion du monde 2017 du javelot Johannes Vetter, dans une interview à un journal régional. Dans le monde politique, la critique est venue du parti écologiste Les Verts: «On peut comprendre la volonté de revenir à la normalité», peut-on lire dans un communiqué. «Mais il n'est en revanche pas compréhensible que le football obtienne ces privilèges.»



