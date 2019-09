Un triste bilan de quatre points sur quinze en BGL Ligue aura eu raison d'Emilio Ferrera à la tête du F91 Dudelange. Trois mois après son arrivée dans la Forge du Sud, le Belge de 52 ans prend la porte de sortie. Un autre Belge, Bertrand Crasson assurera l'intérim.

Ferrera évincé à Dudelange, Crasson intérimaire

Une brillante qualification pour les poules de l'Europa League n'a pas suffi à sauver Emilio Ferrera. Le cornac belge n'a pas résisté au surprenant revers (0-1) concédé par Dudelange samedi chez la lanterne rouge, Hostert, qui plonge le club champion dans les abîmes du classement de la BGL Ligue, à une triste 12e place avec quatre points.

Ferrera n'a pas dispensé l'entraînement, ni lundi, ni ce mardi matin à Dudelange. Il est permis de se poser des questions sur le timing de ce limogeage, qui intervient à deux jours de l'entrée en scène du F91 dans la poule A de l'Europa League, avec un déplacement prévu jeudi (18h55) à l'APOEL Nicosie. L'équipe s'est d'ailleurs envolée pour Chypre ce mardi.

Du côté du club, personne ne souhaite commenter cette éviction. «Je suis en contact avec Flavio Becca. Nous devons encore trouver un accord, avant toute communication officielle du club», explique le président du F91, Romain Schumacher.

Troisième changement de coach en BGL Ligue

Emilio Ferrera avait succédé cet été à Dino Toppmöller, parti du côté de Virton, en Belgique, un autre club de la galaxie Flavio Becca.

L'ex-international belge Bertrand Crasson l'avait rejoint en qualité d'adjoint la semaine dernière, après la démission d'Henri Bossi intervenue le 25 août. L'ancien Anderlechtois et Napolitain âgé de 47 ans «dirigera l'équipe à Chypre», a assuré le président Romain Schumacher, actuellement en vacances. Avant de désigner un successeur à Ferrera.

Voilà donc le club champion déjà délesté de son entraîneur principal et de son adjoint après seulement six journées de championnat... Après Fangio Buyse, nommé le 3 août à la tête de Mühlenbach, puis la démission de Vitor Pereira le 19 août à Rodange, et son remplacement par Nedzib Selimovic le 31, il s'agit du troisième changement d'entraîneur cette saison en BGL Ligue.