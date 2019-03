L'affiche de la 15e journée de BGL Ligue Dudelange-Fola était au coeur de l'émission de ce lundi. Fernando Gutierrez a joué les observateurs neutres du duel entre le F91 et le club doyen.

Fernando Gutierrez dans Zone Mixte: «J'ai bien aimé l'audace du Fola»

L'affiche de la 15e journée de BGL Ligue Dudelange-Fola était au coeur de l'émission de ce lundi. Fernando Gutierrez a joué les observateurs neutres du duel entre le F91 et le club doyen.

L'ancien entraîneur du RM Hamm et de Canach entre autres évoque sans langue de bois l'arbitrage, la tactique, les tops et les flops mais aussi la course à l'Europe. Le Racing et l'Union Titus Pétange se sont replacés en ordre de marche après le nouveau match nul du Progrès et les nouvelles défaites de la Jeunesse et de Differdange.



Retrouvez Zone Mixte chaque lundi entre 20 et 21h sur Radio Latina