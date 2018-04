Battu 2-0 par Etzella, le Swift compte toujours trois points de retard sur le barragiste Kaërjéng qu’il accueille dimanche. Le président Laroche évoque le retard dans le payement des salaires. «Aucune raison de s'alarmer. Tout sera réglé d'ici quelques semaines.»

Sport 3 min.

Fernand Laroche (Swift): «Les joueurs sont toujours payés»

Battu 2-0 par Etzella, le Swift compte toujours trois points de retard sur le barragiste Kaërjéng qu’il accueille dimanche. Le président Laroche évoque le retard dans le payement des salaires. «Aucune raison de s'alarmer. Tout sera réglé d'ici quelques semaines.»

Par Vincent Lommel

Battu 2-0 par Etzella, le Swift compte toujours trois points de retard sur le barragiste Kaërjéng qu’il accueille dimanche 16h. Le président Laroche évoque le retard dans le payement des salaires. «Il n'y a aucune raison de s'alarmer. Tout sera réglé d'ici quelques semaines», dédramatise-t-il.

Président, nourrissez-vous des regrets après le couac à Ettelbruck? La dernière défaite remontait au 7 mars (3-2 contre Rumelange)…

Toute série a une fin. On a manqué de réussite, le but de Marques annulé pour hors jeu à 0-0 était, selon moi, valable. Notre adversaire a trouvé l’ouverture (1-0 via Zambujo à la 26e) alors qu’il n’était pas spécialement bien dans le match. OK, c’est le football. Je déplore l’exclusion de Frédéric Marques pour un geste à l’encontre de Zambujo. Le carton rouge est injuste. L'arbitre monsieur Jasmin Sabotic aurait pu, voire dû faire preuve de psychologie mais il n'a pas eu le feeling sur cette phase. Frédéric manquera le choc face au Swift. Il n'y a rien de mal fait au classement à condition de ravir les trois points dimanche. Le groupe doit faire son maximum et ne pas nourrir des regrets au coup de sifflet final. Kaërjéng possède un meilleur goal/average (+23 contre +11). C’est 50-50. Le stress sera présent. On court derrière le duo de tête depuis le début de saison… en raison d’une entame manquée. L’UNK est dans le dur. Après coup et sans le savoir à l’époque, en empochant la totalité de l’enjeu à Kaërjéng (2-1 le 18 février), nous avions brisé sa spirale (positive). Il s’agissait du match de reprise après une longue interruption. À ce sujet, je suis favorable à commencer le championnat de PH la première semaine d’août et ainsi éviter les semaines anglaises qui deviennent monnaie courante. Les spectateurs viennent encore moins au stade quand il fait froid. Je ne vais pas à la plage en hiver…

Aspirez-vous à voir votre club retrouver la BGL Ligue?

Ce n’est pas une obligation… mais un club doit nourrir de l’ambition. En cas de dénouement heureux - nous en sommes en loin et, le cas échéant, il reste un match de barrage à disputer - , il faudra investir autrement que ces dernières années. L’effectif aura besoin de joueurs expérimentés. Cependant, la priorité absolue est de continuer à intégrer nos jeunes joueurs. Plusieurs ont un potentiel intéressant. Tant mieux. En cas d’issue favorable fin mai, élargir le cadre s’impose comme une évidence. Le comité devra faire le maximum avec le minimum.

Les joueurs réputés coûtent cher. Le Swift a du retard dans le versement des salaires?

L’argent est le nerf de la guerre. Si le budget était calculé uniquement sur les entrées au stade, on pourrait fermer les portes. On dépend toujours du sponsoring. Certains sponsors sont en retard de paiement mais il est hors de question de leur adresser le moindre reproche. Il n’y a aucune prise de tête et, au contraire, il faut savoir vivre avec ces choses. D’un autre côté, être footballeur au Swift n’est pas l’emploi numéro un de nos joueurs. Ils doivent accepter la situation… qui sera régularisée en fin de saison. Pas de panique. Le Swift a toujours tout payé.