Roger Federer, de retour à Roland-Garros pour la première fois depuis 2015, s'est offert une demi-finale de rêve contre Rafael Nadal en venant à bout de son compatriote Stan Wawrinka en quatre sets 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-4 en un peu plus de trois heures et demie.

Federer s'offre Wawrinka et une demi-finale contre Nadal

(AFP) - Le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem défiera vendredi le maître des lieux, onze fois vainqueur du tournoi parisien, tombeur quelques minutes plus tôt du Japonais Kei Nishikori (n°7) en trois sets (6-1, 6-1, 6-3). «Quel plaisir avec le choix de revenir à Roland», s'est réjoui Federer. «Si je suis revenu sur terre, c'est aussi peut-être pour jouer ''Rafa'', j'ai le match, c'est sympa.»

A deux mois de fêter ses 38 ans, Federer devient le demi-finaliste le plus âgé à Roland-Garros depuis plus d'un demi-siècle (51 ans exactement, Gonzales en 1968). Il devient aussi le demi-finaliste le plus âgé en Grand Chelem depuis 28 ans (Connors à l'US Open 1991).

Sur le court Suzanne-Lenglen mardi, l'ex-n°1 mondial aujourd'hui n°3 a eu beaucoup de mal à s'emparer du service de Wawrinka. Mais les deux balles de break - sur 18 obtenues - qu'il a converties ont été précieuses. La première, après 2h10' de jeu, lui a permis de revenir à hauteur dans le troisième set (à 4-4), qu'il a fini par remporter au jeu décisif. La seconde, à 4-4 dans la quatrième manche, après une interruption d'un peu plus d'une heure due à l'orage, lui a permis de servir pour le gain de la rencontre.

Avant cela, Wawrinka lui avait chipé son premier set de la quinzaine, lui qui n'en avait pas laissé échapper le moindre au cours de ses quatre premiers matches.

Le champion suisse était absent des trois précédentes éditions de la levée parisienne du Grand Chelem. En 2016, il avait joué deux tournois sur ocre, mais son dos douloureux l'avait contraint à renoncer à Roland-Garros. Les deux années suivantes, il avait délibérément évité l'ensemble de la saison sur terre battue pour se ménager en vue de Wimbledon. Lui qui, avant la saison 2019, n'avait plus foulé la surface depuis mai 2016, y a remis les pieds au début du mois, à Madrid puis à Rome (deux quarts de finale).

Federer s'est qualifié pour sa huitième demi-finale à Roland-Garros, pour la 44e en Grand Chelem de sa longue et fructueuse carrière.