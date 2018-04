Première de la poule A, emmenée par Mandy Minella et Eléonora Molinaro, la sélection luxembourgeoise de Fed Cup, battue (1-2) sans conséquence fâcheuse ce vendredi par Israël, disputera samedi à Athènes contre la Grèce un match de barrage décisif en vue de l'accession au groupe I de la zone Europe / Afrique.

Fed Cup: un Grèce - Luxembourg en barrage pour la montée

Jean-François COLIN Première de la poule A, emmenée par Mandy Minella et Eléonora Molinaro, la sélection luxembourgeoise de Fed Cup, battue (1-2) sans conséquence fâcheuse ce vendredi par Israël, disputera samedi à Athènes contre la Grèce un match de barrage décisif en vue de l'accession au groupe I de la zone Europe / Afrique.

Après ses succès mercredi contre la Bosnie (2-1) et jeudi face à la Norvège (3-0), la sélection luxembourgeoise (71e au classement mondial) menée par Anne Kremer en terminait dans la poule B du groupe II de la zone Europe / Afrique par un affrontement avec Israël (WR 67), ce vendredi sur la terre battue athénienne.

Tout commence par une belle performance de la jeune (17 ans) Eléonora Molinaro, 450e au classement de la WTA: au bout d'un thriller de 2h34', la joueuse des Arquebusiers prend le dessus sur Vlada Ekshibarova (29 ans, WTA 417) sur la marque de 7-6 (5), 2-6, 6-3. Cette victoire initiale acquise en début de journée assurait déjà au Luxembourg la première place finale de la poule B, avec la perspective d'affronter samedi en barrage pour l'accession au groupe I de la zone Europe / Afrique l'équipe locale, à savoir la Grèce.



Place ensuite à l'entrée en scène... sans la moindre pression de la n°1 grand-ducale, Mandy Minella (32 ans, WTA 299), opposée dans un... derby du classement WTA à sa poursuivante, la 300e mondiale, Julia Glushko (28 ans). Comme elle l'a fait depuis le début de la compétition, l'Eschoise démarre la partie sur un mode mineur et laisse s'échapper l'Israélienne à... 4-0! Le retard est trop conséquent à combler et Glushko empoche la première manche 6-2 en 31 minutes.

Mais cette fois, la droitière du Tennis Spora ne parvient pas à renverser la vapeur dans un second set que Julia Glushko s'adjuge sans trembler sur le même score de 6-2 au bout d'1h09'.

Décisif pour... Israël, le double met aux prises Mandy Minella et Claudine Schaul, une association inédite cette semaine sur les courts en terre battue du Tatoi Club à Athènes, aux soeurs Glushko, Julia et Lina, qui arrachent la première manche au forceps 7-5 en 51 minutes. Et Julia et Lina Glushko offrent la victoire finale à Israël en remportant également le second set, plus facilement, 6-2 après 1h17'.



Les résultats de vendredi dans la poule B

Israël bat Luxembourg 2-1



Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 450) bat Vlada Ekshibarova (29 ans, WTA 417) 7-6 (5), 2-6, 6-3



Julia Glushko (28 ans, WTA 300) bat Mandy Minella (32 ans, WTA 299) 6-2, 6-2



Julia Glushko / Lina Glushko battent Mandy Minella / Claudine Schaul 7-5, 6-2



Bosnie bat Norvège 3-0



Joués mercredi et jeudi



Luxembourg bat Bosnie 2-1

Norvège bat Israël 2-1

Luxembourg bat Norvège 3-0

Israël bat Bosnie 2-1



Le classement final de la poule B



1. Luxembourg 2 victoires (6-3)

2. Israël 2 (5-4)



3. Bosnie 1 (5-4)



4. Norvège 1 (2-7)



Barrages pour la montée dans le groupe I de la zone Europe / Afrique

Samedi à partir de 10 heures

Grèce - Luxembourg



Danemark - Israël

Les deux vainqueurs montent dans le groupe I.