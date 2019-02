Dans la lignée de son début de semaine, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 438) a remporté vendredi son match de simple face à l'Israélienne Darya Shvartsmann en deux sets, 6-2, 6-0, offrant du même coup un premier point au Luxembourg dans son ultime rencontre de la poule B avant d'aborder son match de barrage samedi.

Sport 2 min.

Fed Cup: Molinaro toujours aussi insatiable

Jean-François COLIN Dans la lignée de son début de semaine, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 438) a remporté vendredi son match de simple face à l'Israélienne Darya Shvartsmann en deux sets, 6-2, 6-0, offrant du même coup un premier point au Luxembourg dans son ultime rencontre de la poule B avant d'aborder son match de barrage samedi.

Pour l'équipe luxembourgeoise de Fed Cup, ce vendredi s'assimile à une journée de transition à la veille de l'importantissime match de barrage pour la montée dans le groupe I, programmé samedi au CNT d'Esch-Lallange.

De pur prestige, la rencontre du jour face à Israël - l'autre nation qualifiée pour les barrages - n'a d'autre vocation que d'établir la préséance finale dans la poule B, et par corollaire, de déterminer les deux affiches des barrages de samedi. L'équation de départ est on ne peut plus simple: s'il l'emporte, le Luxembourg terminera premier de sa poule et se frottera samedi au deuxième de la poule A, la Tunisie d'Ons Jabeur (WTA 56); si, à l'inverse, Israël s'impose, c'est l'Autriche de Barbara Haas (WTA 179), Melanie Klaffner (WTA 598) et Julia Grabher (WTA 260) qui se dressera sur la route des Minella, Molinaro et cie pour l'obtention du précieux visa pour le groupe A.



C'est forte de ces certitudes qu'Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 438) pénètre sur le court central du CNT sur le coup de 16 heures. En face, la capitaine israélienne, l'ancienne professionnelle Tzipora Hirsh-Obziler fait souffler sa tête de gondole, Lina Glushko, qui a passé près de 2h30' jeudi sur le court rien qu'en simple, et a décidé de jouer la carte jeune (17 ans) avec Darya Shvartsmann pour sa toute première apparition en Fed Cup.

Après un début de partie serré, la droitière des Arquebusiers se détache et empoche la première manche 6-2 au bout de 37 minutes. Plus expéditif encore, le second set ne dure que 23 minutes, Molinaro infligeant une roue de bicyclette (6-0) à son infortunée adversaire.



A nouveau Molinaro s'impose très facilement en simple dans cette Fed Cup, elle qui n'a laissé que... sept jeux en trois matches depuis mercredi, pour un total de 3h01' passées sur le court...



Le second match de simple de la journée dans ce débat Luxembourg - Israël met aux prises Mandy Minella (33 ans, WTA 99) à Maya Tahan (20 ans), qui a perdu ses deux rencontres de simpole contre le Portugal et l'Afrique du Sud, cette semaine à Lallange, mais s'est systématiquement imposée en double.



Résultats et classements du groupe II de la zone Europe / Afrique

POULE A

Résultats

Autriche bat Tunisie 2-1

Tunisie bat Bosnie 2-1

Autriche bat Bosnie 3-0



Classement final



1. Autriche 2 victoires (barrage play-off)



2. Tunisie 1 victoire (barrage play-off)



3. Bosnie 0 victoire (barrage play-down)



POULE B

Résultats

Israël bat Portugal 2-1

Luxembourg bat Afrique du Sud 2-1

Israël bat Afrique du Sud 2-1

Luxembourg bat Portugal 3-0

Afrique du Sud - Portugal 0-0



Luxembourg - Israël 1-0

Eléonora Molinaro (LUX) bat Darya Shvartsmann (ISR) 6-2, 6-0

Mandy Minella (LUX) - Maya Tahan (ISR)



Classement final



1. Luxembourg 2 victoires (barrage play-off)



2. Israël 2 victoires (barrage play-off)



3. Afrique du Sud 0 victoire (barrage play-down)



4. Portugal 0 victoire (relégué dans le groupe III)



Samedi 9 février (horaires à déterminer)

Play-offs montée

Autriche - 2e de la poule B

1er de la poule B - Tunisie

Play-down relégation

Bosnie - 3e de la poule B