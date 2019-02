Dans le première rencontre de la poule B du groupe II de la zone Europe / Afrique de Fed Cup entre le Luxembourg et l'Afrique du Sud à Esch, la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro n'a fait qu'une bouchée de son homologue sud-africaine Theresa Van Zyl, 6-1, 6-2. Le Luxembourg mène 1-0.

Fed Cup: Molinaro offre le premier point au Luxembourg

Dans le première rencontre de la poule B du groupe II de la zone Europe / Afrique de Fed Cup entre le Luxembourg et l'Afrique du Sud à Esch, la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro n'a fait qu'une bouchée de son homologue sud-africaine Theresa Van Zyl, 6-1, 6-2. Le Luxembourg mène 1-0.

Il n'y a jamais eu le moindre suspense dans le premier des trois volets de la rencontre Luxembourg - Afrique du Sud, mercredi en fin d'après-midi sur le court central du CNT de Lallange.

Rapidement, on a compris que, sauf accident aussi majeur qu'improbable, il ne pouvait rien arriver de fâcheux à Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 438), opposée à Theresa Van Zyl (22 ans). Il suffisait en effet à la droitière des Arquebusiers de provoquer une accélération dans le jeu au troisième ou quatrième échange pour, systématiquement, remporter le point.

Rester parfaitement concentrée sur son sujet: telle était donc en somme la mission proposée à Molinaro dans ce débat d'ouverture qui prenait rapidement tournure: menée 0-4, la Sud-Africaine patientait 19 minutes pour enfin empocher un jeu et réduire la marque à 1-4. Pas de quoi déstabiliser la joueuse locale qui bouclait la première manche 6-1 neuf minutes plus tard.



Très léger changement de décor à l'entrée de la seconde manche, lorsque Van Zyl signe son premier break du match, et, pour la première fois, se place devant son adversaire au tableau-marquoir: 1-0. Mais pas question pour une Molinaro décidément très autoritaire de se laisser embarquer dans une course-poursuite: la teenager se rebiffe et aligne trois jeux de rang, histoire de montrer qui est la maîtresse des lieux (3-1).

Mais la Sud-Africaine de 22 ans à la longue crinière blonde s'accroche et parvient à forcer son second break de l'après-midi pour revenir directement dans la foulée à 2-3. Quelques boulons resserrés plus tard côté luxembourgeois, et Molinaro s'envole à nouveau, cette fois définitivement pour conclure sur un 6-2 après 1h04'.

«Le plus compliqué pour moi était de commencer ce premier match à la maison», glissait la jeune Luxembourgeoise à la sortie du court. «Mais j'ai bien réagi, je n'étais pas stressée et j'ai même été étonnée par moi-même. Car en plus je ne connaissais rien de son jeu. En général, je préfère d'ailleurs affronter une adversaire que je ne connais pas, car ainsi, je ne me pose pas de questions pour savoir comment jouer, puisque la première analyse s'effectue sur le terrain lui-même. Bon là, elle n'avait pas de ranking WTA, mais je me suis quand même renseignée, je me suis bien préparée pour ce match.»

Le second débat de simple va mettre aux prises les deux n°1, respectivement Mandy Minella (33 ans, WTA 99) et Chanel Simmonds (26 ans, WTA 488).

Dans l'autre rencontre de la poule B, Israël mène 1-0 face au Portugal après le succès sans équivoque 6-1, 6-2 en 59 minutes de Lina Glushko sur Maria Inès Fonte.



Par ailleurs, en matinée, dans la poule A, qui ne comprend que trois équipes, l'Autriche a déjà pris une belle option sur l'un des deux premières places en dominant la Tunisie d'Ons Jabeur (WTA 56) 2 à 1. L'équipe nord-africaine, qui n'a déjà plus le droit à l'erreur, abattra sa seconde carte ce jeudi contre la Bosnie.



Les résultats et le programme



Joués mercredi



Autriche bat Tunisie 2-1 (poule A)

Israël - Portugal 1-0 (poule B)

Luxembourg - Afrique du Sud 1-0 (poule B)



Eléonora Molinaro (LUX) bat Theresa Van Zyl (AFS) 6-1, 6-2



Mandy Minella (LUX) - Chanel Simmonds (AFS)



Jeudi 7 février

10 heures: Bosnie - Tunisie (poule A)

16 heures: Israël - Afrique du Sud (poule B)

16 heures: Luxembourg - Portugal (poule B)

Vendredi 8 février (horaires à déterminer)

Autriche - Bosnie (poule A)

Portugal - Afrique du Sud (poule B)

16 heures: Luxembourg - Israël (poule B)

Samedi 9 février (horaires à déterminer)

Play-offs montée

1er de la poule A - 2e de la poule B

1er de la poule B - 2e de la poule A

Play-down relégation

3e de la poule A - 3e de la poule B