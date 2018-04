Après la défaite de Molinaro devant Simic et le succès de Minella face à Herdzelas, les deux Luxembourgeoises, associées en double, ont remporté le troisième match pour écarter la Bosnie, mercredi à Athènes, dans la poule B du groupe II de la zone Europe / Afrique de Fed Cup.

Sport 3 min.

Fed Cup: les Luxembourgeoises écartent la Bosnie

Jean-François COLIN Après la défaite de Molinaro devant Simic et le succès de Minella face à Herdzelas, les deux Luxembourgeoises, associées en double, ont remporté le troisième match pour écarter la Bosnie, mercredi à Athènes, dans la poule B du groupe II de la zone Europe / Afrique de Fed Cup.

Après la défaite de Molinaro devant Simic et le succès de Minella face à Herdzelas, les deux Luxembourgeoises, associées en double, ont remporté le troisième match pour écarter la Bosnie, mercredi à Athènes, dans la poule B du groupe II de la zone Europe / Afrique de Fed Cup.

Premier adversaire proposé à la sélection luxembourgeoise de Fed Cup dans le groupe II de la zone Europe / Afrique, ce mercredi sur la terre battue d'Athènes (Grèce): la Bosnie-Herzégovine. Au classement des nations, le Luxembourg (71e) se situe légèrement en deçà de la Bosnie (62e).

A égalité un partout au terme des simples, le double était décisif pour la suite des opérations. Et la paire Minella / Molinaro, opposée au duo Herdzelas / Husaric, n'a pas tremblé pour remporter le point décisif: 7-5, 6-3 en 1h32'.

Première mission accomplie pour la délégation luxembourgeoise. Photo Facebook

Le Luxembourg est logé dans la poule B du groupe II de la zone Europe / Afrique, qui comprend aussi la Norvège et Israël, que les joueuses d'Anne Kremer rencontreront respectivement ces jeudi et vendredi. Les deux premiers de la poule disputeront samedi un barrage pour la montée dans le groupe I de la zone Europe / Afrique, tandis que le troisième classé jouera lui un barrage pour éviter la descente dans le groupe III, une descente qui sera automatiquement effective pour le quatrième et dernier de la poule. La poule A est composée de la Grèce, du Danemark et de l'Egypte.

Minella avait dû batailler



Splendide et terriblement indécis dans ses deux premiers sets, le duel entre les deux n°1 nationales a tourné à l'avantage de Mandy Minella (32 ans, WTA 299) au détriment de Dea Herdzelas (21 ans, WTA 410) .



Au bout d'un premier set extrêmement serré, c'est la cadette, Dea Herdzelas qui force le break décisif au onzième jeu, histoire de mener 6-5, service à suivre. Et la jeune Bosnienne âgée de 21 ans finit le travail au jeu suivant, sur sa première balle de set, pour empocher la première manche 7-5 en 46 minutes.

Le deuxième set est tout aussi étriqué que le premier: aucune des deux joueuses ne se détache, et cette fois, à l'inverse du premier, c'est la Luxembourgeoise qui fait la différence au douzième jeu, sur sa seconde balle de set, pour égaliser à une manche partout: 5-7, 7-5 après 1h28' de match.

Minella reste dans le match. Mieux, à la faveur d'un break réalisé au quatrième jeu de la belle, la droitière du Tennis Spora s'envole à 4-1. Et l'épouse de Tim Sommer termine en roue libre et boucle l'affaire un peu plus loin sur un sec 6-1 après un troisième set qui aura à peine duré une demi-heure et au bout d'une partie de 1h58'.



Molinaro trop courte face à Simic



Plus tôt dans la journée, première joueuse en action dès 10 heures du matin (11h locales), Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 540) était opposée à Jelena Simic (26 ans, WTA 567). Un débat plutôt équilibré sur le papier. C'est pourtant Simic, plus expérimentée, qui s'échappe rapidement pour mener 4-1, avec deux breaks d'avance. Et la Bosnienne d'empocher la première manche 6-2, en 40 minutes.

Simic poursuit sa domination au deuxième set, forçant notamment un troisième break d'entrée (1-0). Les jeux sont tous âprement disputés, et la Luxembourgeoise parvient à recoller à trois jeux partout. Mais le dernier mot revient à l'aînée, qui conclut: Simic s'impose 6-4 au bout d'1h40' de match.

Eléonora Molinaro s'est inclinée en deux sets et 1h40' face à Jelena Simic Photo: Ben Majerus

Les résultats de mercredi (poule B)



Bosnie-Herzégovine - Luxembourg 1-2



Jelena Simic (BIH, WTA 567) bat Eléonora Molinaro (LUX, WTA 450) 6-2, 6-4

Mandy Minella (LUX, WTA 299) bat Dea Herdzelas (BIH, WTA 410) 5-7, 7-5, 6-1

Minella / Molinaro battent Herdzelas / Husaric 7-5, 6-3



Norvège - Israël 1-1