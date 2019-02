En match d'ouverture dans la poule B du groupe II de la zone Europe / Afrique de Fed Cup ce mercredi au CNT d'Esch-Lallange, le Luxembourg a pris le meilleur (2-1) sur l'Afrique du Sud, grâce aux victoires aisées d'Eléonora Molinaro et de Mandy Minella en simple. Place ce jeudi à l'affrontement face au Portugal.

Sport 8 min.

Fed Cup: le Luxembourg marche sur l'Afrique du Sud

Jean-François COLIN Des succès nets 6-1, 6-2 et 6-1, 6-1 en simple et une défaite sèche en double

En match d'ouverture dans la poule B du groupe II de la zone Europe / Afrique de Fed Cup ce mercredi au CNT d'Esch-Lallange, le Luxembourg a pris le meilleur (2-0) sur l'Afrique du Sud, grâce aux victoires aisées d'Eléonora Molinaro et de Mandy Minella en simple. Place ce jeudi à l'affrontement face au Portugal.

Après le premier point ramené par Eléonora Molinaro en fin d'après-midi, le duel des n°1 entre Mandy Minella (33 ans, WTA 99) et Chanel Simmonds (26 ans, WTA 488) en début de soirée s'annonçait plus musclé et surtout d'un niveau bien supérieur. Il n'a cependant pas été plus serré...

L'Eschoise a le bon goût de forcer le break d'entrée de jeu et d'ainsi occuper le terrain, «son» terrain.

La gauchère sud-africaine réalise quelques gros coups et Minella doit réellement s'employer pour confirmer son break sur sa mise en jeu, et mener 2-0. Le jeu vers l'avant, agressif et résolument offensif de la n°1 grand-ducale fait des ravages et... la différence, avec un second break réalisé au cinquième jeu (4-1). Finalement, il n'y a guère plus de suspense que dans le premier débat: très concentrée et bien appliquée, Minella rafle le premier set 6-1 en à peine 28 minutes.

Auteure d'un début de match correct, Simmonds, de plus en plus souvent à la faute, est doucement en train de perdre pied. Devant une assistance toujours aussi maigrichonne dans les travées du court central d'Esch-Lallange, les presque 400 places d'écart au classement de la WTA entre les deux protagonistes se traduisent au tableau-marquoir. Car, même si dans l'échange, Chanel Simmonds fait, par intermittences, montre de la qualité et de l'esthétisme de son jeu de gauchère, la native de Kempton Park pèche en régularité pour pouvoir vraiment inquiéter une membre du Top 100 mondial comme l'est Minella.

Le premier break de la seconde manche intervient au quatrième jeu; il est en faveur de la Luxembourgeoise (3-1). Avec une manche et un break d'avance, plus rien ne peut venir entraver la marche triomphale de Mandy Minella devant son public. L'épouse de Tim Sommer ne lâche rien et s'impose sans vergogne 6-1, 6-1 au bout de 59 minutes.

«Je suis très contente, j'ai eu de bonnes sensations aujourd'hui, j'avais une bonne position sur le court», reconnaissait Mandy Minella à l'issue des débats. «J'étais déjà bien aux entraînements. J'ai su être agressive aux bons moments. J'ai bien géré mon match, malgré un peu de nervosité au début, mais c'était une bonne nervosité. On a envie de tout donner à domicile, et de représenter le pays du mieux qu'on peut pour tous les gens, notamment la centaine de bénévoles qui oeuvrent d'arrache-pied ici.»

Molinaro sans stress



Plus tôt, il n'y a jamais eu non plus le moindre suspense dans le premier des trois volets de la rencontre Luxembourg - Afrique du Sud, en fin d'après-midi sur le court central du CNT de Lallange: rapidement, on a compris que, sauf accident aussi majeur qu'improbable, il ne pouvait rien arriver de fâcheux à Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 438), opposée à Theresa Van Zyl (22 ans). Il suffisait en effet à la droitière des Arquebusiers de provoquer une accélération dans le jeu au troisième ou quatrième échange pour, systématiquement, remporter le point.

Rester parfaitement concentrée sur son sujet: telle était donc en somme la mission proposée à Molinaro dans ce débat d'ouverture qui prenait rapidement tournure: menée 0-4, la Sud-Africaine patientait 19 minutes pour enfin empocher un jeu et réduire la marque à 1-4. Pas de quoi déstabiliser la joueuse locale qui bouclait la première manche 6-1 neuf minutes plus tard.



Très léger changement de décor à l'entrée de la seconde manche, lorsque Van Zyl signe son premier break du match, et, pour la première fois, se place devant son adversaire au tableau-marquoir: 1-0. Mais pas question pour une Molinaro décidément très autoritaire de se laisser embarquer dans une course-poursuite: la teenager se rebiffe et aligne trois jeux de rang, histoire de montrer qui est la maîtresse des lieux (3-1). Mais la Sud-Africaine de 22 ans à la longue crinière blonde s'accroche et parvient à forcer son second break de l'après-midi pour revenir directement dans la foulée à 2-3. Quelques boulons resserrés plus tard côté luxembourgeois, et Molinaro s'envole à nouveau, cette fois définitivement pour conclure sur un 6-2 après 1h04'.

«Le plus compliqué pour moi était de commencer ce premier match à la maison», glissait la jeune Luxembourgeoise à la sortie du court. «Mais j'ai bien réagi, je n'étais pas stressée et j'ai même été étonnée par moi-même. Car en plus je ne connaissais rien de son jeu. En général, je préfère d'ailleurs affronter une adversaire que je ne connais pas, car ainsi, je ne me pose pas de questions pour savoir comment jouer, puisque la première analyse s'effectue sur le terrain lui-même. Bon là, elle n'avait pas de ranking WTA, mais je me suis quand même renseignée, je me suis bien préparée pour ce match.»



La victoire entérinée, la capitaine Anne Kremer peut alors se permettre de laisser souffler ses joyaux, Mandy Minella et Eléonora Molinaro, et aligne la paire Claudine Schaul - Laura Correia en double. En face, la capitaine sud-africaine, Rene Plant propose ce qu'elle a de meilleur dans sa besace, avec Chanel Simmonds associée à la spécialiste du double, Madrie Le Roux, 23 ans, invaincue l'année dernière lors de ses quatres matches dans le groupe III.

«La semaine sera longue et dure»

A 35 ans, Claudine Schaul honore sa... 84e rencontre de Fed Cup sous les couleurs luxembourgeoises. Hélas, autant que les deux simples précédents, mais en... sens inverse, la partie est expéditive: après le jeu initial remporté sur le service de Laura Correia, les Luxembourgeoises sombrent et subissent la perte de... neuf jeux d'affilée (1-6, 0-3). Finalement, le binôme sud-africain s'impose 6-1, 6-2 en 55 minutes.

«La victoire était essentielle», admettait la capitaine, Anne Kremer, après coup. «Ce sera une semaine très longue, et il convient de bien gérer les efforts. C'est pourquoi j'ai pris la déision d'aligner des joueuses qui, normalement, n'entrent pas en ligne de compte pour le simple. Je le répète: la semaine sera longue et dure. J'ai trouvé Mandy et Elé très bien en simple, elles étaient les meilleures sur le court, et il était important de finir les matches rapidement. Je leur ai demandé à chacune si elles voulaient jouer le double, et les deux ont préféré faire l'impasse.»



«Anne (Kremer) m'a demandé si je souhaitais jouer le double», confirme Mandy Minella. «Je lui ai rétorqué que je préférais ne pas jouer, car je me souviens que l'année dernière, je suis arrivée cramée pour disputer les play-offs le samedi. J'aimerais garder mon énergie.»

Grâce à ses deux (nets) succès en simple, le Luxembourg a donc pleinement réussi son entrée en matière dans cette Fed Cup avec une victoire sans discussion contre l'Afrique du Sud dans la poule B. La mission de ce jeudi est simple: confirmer contre le Portugal (début des rencontres à 16h) pour, cette fois, accomplir un pas quasi définitif vers l'une des deux premières places de la poule, synonyme de ticket pour les play-offs de samedi en vue de la montée dans le groupe I de la zone Europe / Afrique.

Dans l'autre rencontre de la poule B, c'est au bout du suspense et du... troisième set décisif en double que s'est dessinée la victoire sur le fil (2-1) d'Israël sur le Portugal, grâce au duo Lina Glushko - Maya Tahan, victorieuses (3-6, 6-4, 6-2) de la paire Maria Inès Fonte - Francisca Jorge.



Par ailleurs, en matinée, dans la poule A, qui ne comprend que trois équipes, l'Autriche a déjà pris une belle option sur l'un des deux premières places en dominant la Tunisie d'Ons Jabeur (WTA 56) 2 à 1. L'équipe nord-africaine, qui n'a déjà plus le droit à l'erreur, abattra sa seconde carte ce jeudi contre la Bosnie.



Les résultats et le programme



Joués mercredi



Autriche bat Tunisie 2-1 (poule A)

Israël bat Portugal 2-1 (poule B)

Luxembourg bat Afrique du Sud 2-1 (poule B)



Eléonora Molinaro (LUX) bat Theresa Van Zyl (AFS) 6-1, 6-2



Mandy Minella (LUX) bat Chanel Simmonds (AFS) 6-1, 6-1



Chanel Simmonds / Madrie Le Roux (AFS) battent Claudine Schaul / Laura Correia (LUX) 6-1, 6-2



Jeudi 7 février

10 heures: Bosnie - Tunisie (poule A)

16 heures: Israël - Afrique du Sud (poule B)

16 heures: Luxembourg - Portugal (poule B)

Vendredi 8 février (horaires à déterminer)

Autriche - Bosnie (poule A)

Portugal - Afrique du Sud (poule B)

16 heures: Luxembourg - Israël (poule B)

Samedi 9 février (horaires à déterminer)

Play-offs montée

1er de la poule A - 2e de la poule B

1er de la poule B - 2e de la poule A

Play-down relégation

3e de la poule A - 3e de la poule B