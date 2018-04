En battant la Norvège (3-0), ce jeudi à Athènes, après avoir déjà dominé la Bosnie (2-1) mercredi, la sélection luxembourgeoise de Fed Cup, engagée dans la poule B du groupe II de la zone Europe / Afrique, s'est qualifiée pour jouer le barrage pour la montée dans le groupe I. Troisième rencontre au menu pour les filles d'Anne Kremer: face à Israël, ce vendredi.

Fed Cup: le Luxembourg jouera le barrage pour la montée

Après avoir difficilement battu la Bosnie (2-1) mercredi grâce au double, l'équipe luxembourgeoise de Fed Cup a balisé son chemin vers le barrage pour la montée dans le groupe I de la zone Europe / Afrique samedi, après avoir dominé la Norvège (3-0), ce jeudi à Athènes.

Sur les courts en terre battue du Tatoi Club athénien où se déroulent les rencontres du groupe II de la zone Europe / Afrique, tout était déjà dit à l'issue des deux matches de simple, entre le Luxembourg (71e au classement mondial) et la Norvège (58e).

En entrée, Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 450) n'a fait qu'une bouchée 6-0, 6-3 en 54 minutes de la junior Astrid Wanja Brune Olsen (18 ans, WTA 953). Place ensuite à Mandy Minella (32 ans, WTA 299), opposée à la jeune Malene Helgo (18 ans. WTA 733).



Comme la veille face à la Bosnienne Dea Herdzelas, la n°1 luxembourgeoise éprouve quelques difficultés à se mettre en jambes et elle concède la première manche 4-6 à son adversaire. La trentenaire du Tennis Spora relève la tête ensuite, et égalise à un set partout (4-6, 6-3) après 1h35'. Sur sa lancée, Minella fait rapidement grimper les chiffres à 3-0 dans la belle pour conclure sur un 6-3 après tout de même 2h10' de match.

Une fois la victoire acquise, Anne Kremer choisit de donner du temps de jeu au binôme Claudine Schaul - Tiffany Cornelius en double. Face à la paire Lilly Elida Haseth - Malene Helgo, les Luxembourgeoises empochent une première manche très serrée 7-5 en 44 minutes. Plus expérimentées, Schaul (34 ans) et Cornelius (29 ans) déroulent dans un second set qu'elles remportent facilement 6-1, le tout empaqueté en 1h14'. Le succès grand-ducal contre la Norvège est complet, ce jeudi!



Avec deux victoires à son compteur, et avant même d'affronter Israël (WR 67) ce vendredi, voilà donc la troupe de la capitaine Anne Kremer assurée d'une des deux premières places finales de la poule B, synonymes de barrage pour la montée dans le groupe I de la zone Europe / Afrique (match samedi) face à l'une des deux nations classées première et deuxième de la poule A, composée du Danemark, de la Grèce et de l'Egypte.



Les résultats de jeudi dans la poule B



Luxembourg bat Norvège 3-0



Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 450) bat Astrid Wanja Brune Olsen (18 ans, WTA 953) 6-0, 6-3

Mandy Minella (32 ans, WTA 299) bat Malene Helgo (18 ans, WTA 733) 4-6, 6-3, 6-3



Claudine Schaul / Tiffany Cornelius battent Lilly Elida Haseth / Malene Helgo 7-5, 6-1



Israël bat Bosnie 2-1



Joués mercerdi

Luxembourg bat Bosnie 2-1

Norvège bat Israël 2-1

Le classement de la poule B après deux journées



1. Luxembourg 2 victoires (5-1)



2. Israël 1 (3-3)



3. Norvège 1 (2-4)



4. Bosnie 0 (2-4)

Au programme ce vendredi à partir de 10 heures

Luxembourg - Israël

Norvège - Bosnie