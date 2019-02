Anne Kremer et ses joueuses connaissent les noms de leurs adversaires dans le groupe II de la zone Europe / Afrique de Fed Cup, appelé à se disputer de mercredi à samedi au CNT d'Esch-Lallange. Le Luxembourg est versé dans la poule B en compagnie de l'Afrique du Sud, d'Israël et du Portugal.

Fed Cup: le Luxembourg face à l'Afrique du Sud, Israël et le Portugal

Jean-François COLIN

Composée de sa tête de gondole, Mandy Minella (WTA 99), d'Eléonora Molinaro (WTA 438), de Claudine Schaul, de Laura Correia et de Marie Weckerle, la sélection luxembourgeoise de Fed Cup s'apprête, pour la première fois de son histoire, à disputer ses rencontres du groupe II de la zone Europe / Afrique à domicile.

Le tirage au sort, effectué ce mardi matin au CNT d'Esch-Lallange, leur a réservé comme premier adversaire ce mercredi l'Afrique du Sud, classée 70e au ranking de l'ITF, tandis que le Luxembourg pointe lui au 61e rang. Les filles d'Anne Kremer se frotteront ensuite à Israël (53), l'une des deux têtes de série, le jeudi, avant de boucler leur parcours dans la poule B le vendredi contre le Portugal (66). Un tirage plutôt favorable qui autorise le Luxembourg à rêver d'une des deux premières places, même si, comme la capitaine Anne Kremer l'avait précisé lundi: «Il n'y a pas vraiment de pire, ni de meilleur tirage possible, car je n'ai pas trop d'idées précises sur la qualité de nos adversaires.»

Au niveau des confrontations directes, le Luxembourg a toujours perdu contre Israël - six confrontations et... six défaites -, n'a dominé le Portugal qu'à une seule reprise, contre deux défaites, tandis que les compteurs sont à égalité, une victoire partout face à l'Afrique du Sud, avec une dernière confrontation qui avait tourné en faveur du Grand-Duché en 2010 en Arménie.



En raison du forfait de dernière minute de la Moldavie, la poule A ne regroupe que trois nations: la Tunisie (71) d'Ons Jabeur (WTA 56), l'Autriche (49) et la Bosnie (62).

Le Luxembourg est donc versé dans la poule à quatre équipes, ce qui inspire la réflexion suivante chez le président de la Fédération luxembourgeoise de tennis, Claude Lamberty: «Sur le plan strictement sportif, cela aurait été mieux de ne rencontrer que deux adversaires en poule, mais au niveau de l'événement, j'aurais préféré avoir deux poules de quatre équipes.»

Précisons que les deux premiers de chaque poule s'affronteront samedi dans deux débats croisés (le premier de la poule A face au deuxième de la B, et inversement) pour décrocher les deux tickets d'accession au groupe I de la zone Europe / Afrique. Le même jour, les troisièmes classés de chaque poule en découdront pour éviter de basculer dans le groupe III, tandis que le quatrième de la poule B sera automatiquement relégué dans le même groupe III.