Fed Cup: le Luxembourg bat le Portugal et jouera les barrages

Jean-François COLIN Molinaro et Schaul ont aussi remporté le double

A nouveau victorieuses en simple, Eléonora Molinaro (WTA 438) et Mandy Minella (WTA 99) ont offert au Luxembourg contre le Portugal un deuxième succès dans la poule B du groupe II de la zone Europe / Afrique de Fed Cup. La bande à Anne Kremer disputera samedi les barrages pour la montée dans le groupe I.

Pour être à 100% certaines de jouer les barrages, les Luxembourgeoises ont dû longuement patienter avant de connaître le verdict de l'autre débat du jour dans la poule B, mettant aux prises Israël à l'Afrique du Sud. Grâce à sa victoire sur le fil (2-1), Israël s'est assuré de disputer samedi le barrage pour la montée dans le groupe I en compagnie du Luxembourg. Les deux nations s'affonteront vendredi avec la première place de la poule pour enjeu.



Face aux Portugaises, qui étaient restées beaucoup plus tard sur le court du CNT d'Esch-Lallange la veille, avec, à l'arrivée, une défaite in extremis (1-2) et malheureuse devant Israël, la sélection luxembourgeoise a aligné une deuxième victoire (3-0) en forme de récital, après celle conquise contre l'Afrique du Sud mercredi (2-1), histoire de sceller sa qualification pour le barrage de samedi.

Contre une adversaire au classement presque similaire à celui de son opposante de la veille (la Portugaise Francisca Jorge est 468e, tandis que la Sud-Africaine Chanel Simmonds pointe au 488e rang), Mandy Minella (33 ans, WTA 99) connaît une entrée en matière en mode mineur. Menée 0-2, l'Eschoise sonne immédiatement la révolte. Et quelle révolte! La n°1 grand-ducale aligne quatre jeux d'affilée, non sans hausser sensiblement son niveau de jeu. Lorsque Jorge, âgée de 18 ans seulement, revient à 3-4, on se dit qu'on est peut-être en train d'assister au premier débat... un tantinet disputé depuis l'entrée de la sélection luxembourgeoise dans cette Fed Cup.

«Elle a très bien commencé et... moi mal», opinait Mandy Minella. «Je n'ai pas donné toute l'intensité au début, je pensais pouvoir débuter plutôt tranquillement. Mais elle m'a mis la pression, et il a fallu que je monte d'une vitesse.»

Soutenue par un public enthousiaste et enfin présent en nombre dans les travées du court central de Lallange, Minella coupe court à toutes velléités lusitaniennes et conclut la première manche six jeux à trois en 31 minutes.

L'épouse et élève de Tim Sommer se sort d'un premier jeu piégeux dans la seconde manche sur son service, et chipe dans la foulée la mise en jeu portugaise (2-0). Un tournant, car dans la foulée, Jorge, menée 0-3, se fait longuement masser au niveau de la hanche par le kiné portugais. Mandy Minella peut alors dérouler en songeant surtout à l'économie d'énergie en vue des échéances de vendredi et samedi: elle l'emporte 6-3, 6-0 en 1h01'.

«Je ne m'attendais pas à un match aussi difficile, car, honnêtement, le score est sévère», analysait la n°1 luxembourgeoise après sa victoire. «Car elle a fait un bon match. Cette fille a 18 ans, et franchement, elle joue bien au tennis. J'ai dû me battre sur tous les points et rester bien concentrée de bout en bout.»

Des quatre matches de simple disputés jusqu'à présent par les ouailles d'Anne Kremer, celui-ci était assurément le meilleur, sur le plan de la qualité et de l'intensité. Même si après un demi-set, le suspense avait, déjà, disparu...



Bis repetita pour Molinaro



Pour Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 438), opposée en ouverture dès 16 heures sur le court central du CNT de Lallange à Ana Filipa Santos (bientôt 23 ans), le maître mot était «confirmation». Préférée à la très jeune (17 ans) Maria Inès Fonte, titulaire en simple et en double face à Israël, Santos signe en l'occurrence ses grands débuts en Fed Cup.



D'emblée, la rencontre se présente pour la n°2 luxembourgeoise comme un... copié-collé de son match de la veille contre la Sud-Africaine Van Zyl. Plus régulière, plus puissante, plus précise, bref... meilleure tout simplement, Molinaro survole les débats. Elle force le second break du match pour mener 4-1, et mis à part un très esthétique autant que suranné revers frappé à une main, la Portugaise brille surtout par ses... doubles fautes, quatre en tout dans une première manche bouclée sur le score de 6-1 en 25 minutes par la droitière des Arquebusiers.



Très disputés - c'est là qu'il faut chercher les... dix minutes d'intensité de la partie -, les deuxième et troisième jeux de la seconde manche tombent dans l'escarcelle de la Grand-Ducale, qui s'envole à 3-0. La fin de match n'est qu'une péripétie supplémentaire dans cette Fed Cup jusqu'ici incolore, mais triomphante pour la sélection d'Anne Kremer: Molinaro s'impose 6-1, 6-1 en 57 minutes.

«J'étais un peu plus nerveuse que mercredi», avouait la teenager luxembourgeoise après coup. «C'était un jeu différent de celui de mon adversaire d'hier: elle jouait plus bombé en coup droit et aussi elle avait un meilleur service, mais c'est vrai que c'était quasiment similaire. Surtout, moi je suis contente d'être bien restée dans le match. Le troisième jeu du second set fut très long, j'ai fait des erreurs stupides car je voulais finir trop vite le point. Mais j'ai conservé beaucoup d'énergie pour la suite. Je suis satisfaite de mon niveau de jeu actuel. C'était différent quand je suis arrivée, car j'avais moins de pratique; là, ça vient de nouveau. Maintenant, il faudra voir comment je réagis face à une joueuse classée aux environs de la 300e - 400e place.»

Pas davantage que mercredi face à l'Afrique du Sud, il n'a été à aucun moment question de la moindre once de suspense dans une rencontre trop déséquilibrée. Mais peu importe si l'amateur de tennis y trouve difficilement son compte, le Luxembourg - qui n'a perdu que... dix jeux dans ses quatre matches de simple - fonce à toute vapeur vers les barrages pour l'accession au groupe I de la zone Europe / Afrique.

Petit changement de physionomie au niveau du double, puisque cette fois, Anne Kremer privilégie l'association Eléonora Molinaro (qui n'est restée que deux heures sur le court en deux jours) - Claudine Schaul, déjà éprouvée à trois reprises en Fed Cup, avec un bilan de deux défaites en 2015 contre l'Irlande et l'Egypte, et une victoire en 2017 face à la Lituanie.



Opposées à Claudia Cianci et Maria Inès Fonte, la jeune (Molinaro, 18 ans) et l'ancienne (Schaul, 35 ans) baignent dans une réussite totale en début de match: quatre jeux à rien, puis 5-1 en faveur du Luxembourg pour une première manche bouclée tambour battant et dans la bonne humeur 6-1 en 29 minutes. Un break forcé au quatrième jeu du deuxième set (3-1), et les Luxembourgeoises poursuivent leur marche en avant.



Mais alors qu'elles mènent 4-1, des nuages noirs viennent assombrir le court central: le binôme portugais remonte insensiblement la pente, puis Claudine Schaul sollicite l'intervention du kiné pour une douleur au niveau mollet gauche. Heureusement, le double luxembourgeois trouve les ressources nécessaires pour émerger 6-4 après 1h11' de match et vient parapher de la plue belle manière le succès net et sans bavure 3-0 contre le Portugal.



Poule A: la Tunisie se rachète



Dans l'autre poule, celle qui ne réunit que trois équipes, la Tunisie, emmenée par Ons Jabeur (WTA 56) s'est rachetée de sa déconvenue de mercredi contre l'Autriche (1-2) en dominant ce jeudi matin la Bosnie 2 à 1. Jabeur (6-0, 6-4 devant Dea Herdzelas) et Chiraz Bechri (20 ans, 6-4, 6-2 face à Jelena Simic) ont chacune remporté leur rencontre de simple.

En cas de victoire de la Bosnie vendredi (10h) 2 à 1 contre l'Autriche, on se retrouverait alors dans une situation de stricte égalité entre les trois nations, qui totaliseraient une victoire chacune. Le départage s'opérerait alors au nombre de sets remportés. Plus vraisemblablement, l'Autriche et la Tunisie sont en position de force pour décrocher les deux premières places.



Comme dans la poule B, les deux premiers classés joueront samedi les barrages pour la promotion dans le groupe I de la zone Europe / Afrique, tandis que le troisième se coltinera un play-down pour éviter la bascule dans le groupe III.



Résultats et classements du groupe II de la zone Europe / Afrique



POULE A



Résultats

Autriche bat Tunisie 2-1

Tunisie bat Bosnie 2-1

Vendredi à 10 heures: Autriche - Bosnie

Classement

1. Autriche 1 victoire (1 match)

2. Tunisie 1 victoire (2 matches)



3. Bosnie 0 victoire (1 match)



POULE B



Résultats

Israël bat Portugal 2-1



Luxembourg bat Afrique du Sud 2-1

Israël bat Afrique du Sud 2-1



Luxembourg bat Portugal 3-0



Eléonora Molinaro (LUX) bat Ana Filipa Santos (POR) 6-1, 6-1



Mandy Minella (LUX) bat Francisca Jorge (POR) 6-3, 6-0



Eléonora Molinaro / Claudine Schaul battent Claudia Cianci / Maria Inès Fonte 6-1, 6-4



Vendredi à 16 heures:

Afrique du Sud - Portugal

Luxembourg - Israël



Classement (tous 2 matches)



1. Luxembourg 2 victoires



2. Israël 2 victoires



3. Afrique du Sud 0 victoire



4. Portugal 0 victoire



Samedi 9 février (horaires à déterminer)

Play-offs montée

1er de la poule A - 2e de la poule B

1er de la poule B - 2e de la poule A

Play-down relégation

3e de la poule A - 3e de la poule B