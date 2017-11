Ce dimanche, le FC Metz va disputer une partie capitale pour son avenir en Ligue 1 en accueillant Lille (17h). La désastreuse position comptable des Messins (20e, 3 points) les oblige à s’imposer sous peine de connaître des jours et des mois fâcheux. Le capitaine Milan Bisevac est de retour et fait le point.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Milan, comment allez-vous?

Cela fait quatre semaines que je suis absent mais je m’entraîne de manière spécifique avec le préparateur depuis quelques temps. Ce mercredi, j’ai participé à ma première séance complète avec le groupe. Je me sens bien mais on va faire le point ce jeudi ou vendredi pour voir comment je vais digérer la charge de travail. L’envie et la volonté sont là. Je monte en puissance.

Quel est votre ressenti après vos premières séances sous la baguette de Frédéric Hantz?

Frédéric Hantz connaît très bien la Ligue 1, il a eu de bons résultats la saison passée et il a envie de nous sauver. Il est exigeant, il va mettre en place ses idées et nous on sera là pour tout respecter et j’espère que nous aurons des résultats. Nous sommes là pour travailler encore plus. Il y a pas mal de choses que nous devons corriger: l’engagement, l’intensité et l’obligation de voir l’équipe vraiment solide et compacte.

Les séances à huis clos sont-elles là pour souder le groupe?

J’estime que cela nous permet de travailler dans la tranquillité, de bien nous concentrer mais j’avoue que j’aime également voir nos supporters être derrière nous et sentir leur soutien même à l’entraînement. Je les remercie d’ailleurs d’être toujours présents cela fait du bien.

Le FC Metz reçoit trois fois au cours du mois de novembre: la réception de Lille est-elle la plus importante?

Nous sommes derniers au classement et aujourd’hui j’ai honte d’être dernier. Chaque match sera à disputer comme une finale. Il ne faut pas tout jeter de ce que qui a été fait auparavant, car il y a eu des bonnes choses de réalisées. Il nous manque des points.

Que pensez-vous de l’équipe de Lille?

J’ai regardé Lille - OM (0-1) dimanche dernier. On connaît les méthodes de Bielsa: des joueurs qui sont bien physiquement, qui exercent un gros pressing et qui ne lâchent rien. Lille a beaucoup de qualités, possède beaucoup de vitesse. Ce ne sera peut-être pas un match de gala mais ce sera un match d’hommes, un gros combat.

On vous sent de bonne humeur, est-ce le fait de revenir dans le groupe?

Il faut être comme ça, il faut être optimiste et encourager tout le monde. Quand je rentre chez moi je ne dors pas très bien car c’est inacceptable d’occuper la 20e place de Ligue 1. Je sais que nous avons des qualités mais les résultats passent aussi par les détails que nous payons cher, et nous manquons de concentration. Il ne faut pas baisser les bras maintenant car autrement il vaut mieux se préparer pour la Ligue 2.

L’enjeu de la rencontre. L’affiche du bas de tableau de la Ligue 1 entre le FC Metz (20e, 3 points) et Lille (19e, 6) promet d’être crispante et éprouvante. Une nouvelle ère s’ouvre avec l’arrivée de Frédéric Hantz aux commandes d’une équipe pour le moment trop poussive et bien trop fébrile pour effrayer les autres formations de Ligue 1.



«Plus de chances de se maintenir que de gagner à l’Euromillions», « élever notre niveau d’intensité». Le nouveau technicien grenat a fait preuve de réalisme dans ses propos lundi dernier, tout en utilisant une formule imagée lorsqu’il s’agit d’aborder les chances de maintien de ses troupes. N’empêche, Metz - Lille est un vrai grand tournant dans la saison mosellane. Face à des Lillois ayant démontré une qualité de jeu certaine face à l’OM (0-1) malgré une nouvelle désillusion, les Messins vont devoir élever le curseur dans tous les domaines. Les séances à huis clos programmées depuis mercredi suffiront-elles à surprendre le LOSC?

Le groupe probable. Didillon et Kawashima; Balliu, Rivierez, Bisevac, Niakhaté, Assou-Ekotto, Basin(?); Cafù, Poblete, Philipps, Mollet, Cohade, Thill, Nguette, Dossevi; Roux, Niane, Fernandez.

Le prono de la rédaction. L’électrochoc attendu par les dirigeants messins prendra-t-il corps ce dimanche? Si oui, le FC Metz pourrait alors offrir, à domicile, un premier succès à ses supporters. Dans le cas contraire, la galère continuerait sur les bords de la Moselle. Notre pronostic: 1-1.