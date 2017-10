(AFP) - Entraîner les derniers, mais vers le haut: le FC Metz, lanterne rouge de Ligue 1, a confié samedi son équipe à Frédéric Hantz, qui aura pour mission de maintenir le club dans l'élite.

L'enjeu pour le technicien est clair: il devra «atteindre l'objectif du maintien», a écrit le club dans un communiqué publié samedi après-midi. La tâche est rude.

Mais Hantz (51 ans) était libre, depuis janvier 2017 et son éviction de Montpellier. Lui-même ancien joueur de Metz, où il a évolué une saison (1992-1993), le natif de Rodez arrive avec comme adjoint Arnaud Cormier. Les deux techniciens seront présentés à la presse lundi, a annoncé le club.

Il succède à Philippe Hinschberger, premier entraîneur de L1 écarté cette saison, évincé dimanche dernier après avoir failli à l'ultimatum lancé par son président Bernard Serin. Il s'agissait de remporter au moins une victoire sur les matches contre Saint-Etienne et Dijon, lors des 9e et 10e journées. Deux rencontres qui s'étaient soldées par des défaites messines (3-1 et 2-1).

Hantz, après une carrière de joueur dans les années 1980 et 1990, essentiellement en D2, a fait ses armes d'entraîneur dans les divisions inférieures, avec quelques coups d'éclat en Coupe de France au tournant du XXIe siècle, à la tête de Rodez et Brive. Il se fait surtout connaître en faisant remonter Le Mans dans l'élite en 2005.

Après deux échecs à Sochaux et au Havre, il redémarre en troisième division, à Bastia, et y connaît une épopée, avec deux montées successives, du National (ex-National 1) à la Ligue 1, en 2011 et 2012, assorties de deux titres de champion. L'aventure corse s'achève pour lui en mai 2014.

L'épisode montpelliérain sera doux-amer: nommé en janvier 2016 à la tête d'une équipe engluée dans les profondeurs du classement, il réussit à maintenir le club en Ligue 1.

Mais il est écarté, en janvier 2017, en raison de mauvais résultats couplés à une mésentente persistante avec la famille Nicollin, notamment le président «Loulou», qui ne cesse de l'asticoter publiquement.

- Chantier -

Hantz arrive en Moselle avec sa réputation de rigueur et de spécialiste en opérations commando, aux méthodes d'entraînement parfois originales - du genre convocation des joueurs à 6h00 du matin pour aller courir. Un nouvel épisode dans une carrière très hachée, sur plusieurs divisions et avec des résultats très inégaux.

Il pourra voir l'étendue du chantier qui l'attend dès dimanche après-midi: le FCM ira défier Lyon, à partir de 15h00.

Le club grenat connaît un début de saison médiocre, avec une victoire et neuf revers.

Le bilan de l'attaque est calamiteux, avec seulement cinq buts inscrits. Le recrutement cet été de plusieurs joueurs expérimentés, comme les attaquants Emmanuel Rivière et Nolan Roux, est pour l'heure un échec.

Le Malien Cheick Diabaté, qui avait revigoré le secteur offensif grenat en deuxième partie de saison dernière (8 buts en 14 matches) après avoir été prêté par Osmanlispor, est reparti en Turquie. Et le départ à Rennes contre 17 millions d'euros du Sénégalais Ismaïla Sarr, qui dynamitait les défenses adverses l'an passé, n'a pas été compensé.

La défense, elle, reste orpheline de son taulier Simon Falette qui a rejoint Francfort en août, et a déjà concédé 19 buts, soit près de deux par matches.

Pendant l'intérim assuré par l'entraîneur de la réserve, José Pinot, le FCM a toutefois retrouvé un certain sourire en s'imposant 1-0 contre le Red Star (club de National 1), mercredi en 16e de finale de Coupe de la Ligue.

Depuis l'annonce du limogeage dimanche de Hinschberger, les noms de Gabriel Heinze et de Luc Holtz ont aussi été avancés dans la presse pour lui succéder sur le banc du FC Metz.