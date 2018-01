Auteur de belles prestations depuis six semaines, Eiji Kawashima devrait être sollicité par les attaquants phocéens ce vendredi au stade Vélodrome (20h45). Le FC Metz se rend à Marseille pour essayer d’y réaliser une belle performance.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Eiji, le FC Metz vient d’emmagasiner 13 points sur 18 en championnat. A quoi attribuez-vous ce renouveau?

Nous avons commencé à être mieux, petit à petit, après la réception et la défaite face à Marseille (0-3). Nous avons su faire des résultats qui nous donnent plus de confiance, nous sommes plus clairs dans nos têtes et nous sommes meilleurs dans les duels. Je pense que nous avions déjà des opportunités de marquer auparavant mais que l’efficacité est soudainement arrivée. Il faut maintenant tout faire pour que cette série continue et aller chercher le maintien en Ligue 1.

A Tours (2-1 aux tirs au but), Quentin Beunardeau avait réussi à dévier quatre des cinq envois tourangeaux en 16es de finale de la Coupe de France. Comment jugez-vous sa performance?

C’est incroyable! J’ai suivi la série des tirs au but via Twitter, car je n’avais pas cette chaîne sur ma télé. Je suis content pour Quentin, car jusqu’à décembre, il n’avait pas beaucoup joué. Personnellement, je ne pense pas beaucoup lors d’un penalty, je regarde certaines images, mais il faut décider au dernier moment du côté choisi par le tireur. C’est un exercice que j’aime bien. Quentin a réalisé un superbe exploit face à Tours, une chose qui n’arrive pas tous les jours.

On dit de vous que vous êtes un bosseur...

J’ai envie d’être au niveau tout le temps et si je ne travaille pas, je sais que je n’y arriverai pas. Il n’y a pas que de la musculation à faire, j’ai 34 ans et je mets aussi des choses en place pour mieux récupérer. J’ai toujours travaillé au début de ma carrière après les séances d’entraînement, car j’en ai toujours eu besoin. A partir de 30 ans, mentalement, cela a été plus facile de le faire, mais physiquement ça l’était beaucoup moins. C’est une obligation pour moi d’entretenir ma forme. Comment rester performant au haut niveau sans bosser dur tous les jours?

Votre équipe se rend à Marseille vendredi. Vous aviez failli lors de la première manche à Saint-Symphorien (0-3). Qu’en sera-t-il dans 48 heures?

Oui nous avions souffert lors de la rencontre aller, et j’avais même vu beaucoup de supporters pour l’OM dans les tribunes de Saint-Symphorien. Nous sommes en confiance, nous devons néanmoins essayer de prendre des points là-bas. On va tout donner pour le maintien. Thauvin, Payet sont des joueurs importants et Marseille est une formation plus complète que la saison dernière. Nous le savons, cela va être très compliqué, mais on se doit d’aller chercher des points partout.

Depuis quelque temps et ce sera encore le cas la semaine prochaine, votre formation dispute trois rencontres en huit jours. Ce rythme vous plaît-il?

Cela nous donne de la fatigue supplémentaire, mais nous offre aussi un rythme de jeu supplémentaire surtout si les résultats sont positifs. J’aime bien disputer deux matches de façon rapprochée, cela donne du rythme à la semaine. Quant à la Coupe de France, si on la gagne et que malheureusement nous tombions en Ligue 2, la situation ne serait pas bonne. La priorité c’est le maintien en Ligue 1, on le sait tous. La coupe va certainement nous enlever de l’énergie, il faut donc faire attention, même si je sais que nos supporters y tiennent et qu’ils voudraient que nous allions le plus loin possible dans cette épreuve.

Avez-vous des nouvelles de Thomas Didillon?

Oui, on se parle. Nous avons vécu une situation assez compliquée avant sa blessure et je sais que c’est un moment difficile pour Thomas. La situation n’est pas facile pour lui, c’est une longue blessure, mais il est jeune et il a un beau potentiel. J’espère qu’il reviendra le plus tôt possible.