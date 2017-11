Avant de s’envoler pour le Portugal et de commenter la rencontre Guimaraes - Marseille en Ligue Europa, ce jeudi, Denis Balbir fait le tour de l’actualité du FC Metz. Les Grenats accueillent Lille ce dimanche (17h) dans un match où la peur va faire son apparition.

Par Hervé Kuc



Denis, pensez-vous que Frédéric Hantz puisse arriver à maintenir le FC Metz en Ligue 1?

Oui, c’est tout à fait possible car Frédéric possède une bonne expérience de la Ligue 1. Metz est une formation en perdition avec des problèmes dans tous les domaines. Maintenant, elle n’est pas décrochée des autres équipes qui lutteront pour le maintien jusqu’au terme du championnat. De plus, quand on analyse son effectif, on se dit qu’il est largement taillé pour rester en L1.

Qu’avez-vous pensé des prestations messines face à Lyon (0-2) et Dijon (1-2)?

Je souhaiterais tout d’abord revenir sur la réception de Monaco (3e journée) et ce revers concédé face aux hommes de Jardim (0-1). Les Messins m’avaient fait plaisir ce jour-là et le partage des points aurait, à mon sens, changé beaucoup de choses pour la suite de la compétition. A Lyon, dimanche dernier, j’ai vu un onze grenat qui a trop vite abandonné dans l’impact et dans la volonté. Le même constat peut être fait face à Dijon. Metz n’est pourtant pas loin de la frontière qui transforme une défaite en résultat positif.

Lors de sa présentation officielle, Hantz a insisté sur «une intensité à augmenter». Ses joueurs en sont-ils capables?

Il le faudra. Aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Afficher sur son CV une descente en Ligue 2 n’est bon pour personne. J’estime qu’il manque une présence un peu plus «brutale» de la part du président Bernard Serin. Il devrait taper du poing sur la table et justement mettre chaque élément de l’effectif devant ses propres responsabilités. Il est trop facile de virer un entraîneur sans bousculer les joueurs. Bernard Serin est, à mon sens, trop absent à ce niveau-là.

Pensez-vous que le FC Metz soit inférieur aux 19 autres formations de Ligue 1?

Forcement puisqu’il occupe la dernière place du championnat. Falette, Diabaté et Sarr n’ont pas été remplacés. Pour moi, le problème numéro un des Mosellans concerne le poste de gardien car il n’y a pas d’avis tranché sur ce sujet: Didillon est jeune et peu décisif tandis que Kawashima fait ce qu’il peut. On a utilisé l’un et l’autre sans jamais décider qui était le titulaire du poste. De plus, les arrivées tardives de certains éléments n’ont pas facilité la cohésion au sein du groupe.

Lille arrive ce dimanche à Saint-Symphorien. Que pensez-vous des hommes de Bielsa?

Pour moi, cette formation lilloise est une vraie énigme. J’avais beaucoup aimé le passage de Marcelo Bielsa à Marseille car il y avait prôné un football total qui avait marqué les esprits. Mais, je n’oublie pas qu’il était parti «comme un voleur» de ce club. A Lille, le projet est nébuleux et je pense que Bielsa va y vivre de manière éphémère, je le sens proche du départ. Les Lillois sont en grande difficulté au niveau comptable comme dans le jeu.

Imaginons le pire : les hommes de Frédéric Hantz s’inclinent face au LOSC. Pourra-t-on considérer que le club mosellan se retrouve déjà en Ligue 2?

Non! Metz va recevoir Lille, Amiens et Marseille au cours du mois de novembre. Il va falloir gagner au moins trois matches jusqu’à la trêve et récolter des points ici et là. Novembre sera capital. Le FC Metz peut ensuite se transformer de l’hiver au printemps. Je le répète: c’est une prise de conscience générale qui pourra sauver le club. Oui, le maintien est encore possible.

Peut-on connaître votre pronostic sur le match de ce dimanche?

Je vais miser sur un succès du FC Metz (1-0) avec un but de Matthieu Dossevi.