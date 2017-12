Le FC Metz s'apprête à recevoir le Stade Rennais ce samedi (20h) et espère pouvoir compter sur Bisevac, Jouffre et Palmieri pour enfin décrocher son ou ses premiers points à Saint-Symphorien. Nolan Roux (4 buts) est suspendu. Cyril Serredszum, l'entraîneur actuel du Fola Esch commente l'avant-match de son ancien club.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Cyril, vous avez pris le relais de Jeff Strasser (parti à Kaiserslautern) à la tête du CS Fola Esch (3e, 21 points). Est-ce que tout va bien pour votre formation?

Nous allons un peu mieux qu'à une certaine époque où nous n'étions pas performants. La Coupe d'Europe nous a pris de l'énergie et la concurrence est forte avec Dudelange (1er, 28 points) et le Progrès (2e, 28 points). Nous affronterons la Jeunesse (4e) ce week-end si les conditions climatiques le permettent.

Le FC Metz, l'un de vos anciens clubs (1988-1998) ne va pas bien du tout. Comment analysez-vous sa situation?

La défaite face à Guingamp (1-3) lors de l'ouverture du championnat à Saint-Symphorien a fait mal surtout que les Messins menaient (1-0, Roux). Ensuite, la réception de Troyes (0-1, 7e journée) est celle qui a tout fait basculer du mauvais côté: les Troyens étaient en infériorité numérique (10 contre 11) et ont néanmoins réussi à marquer (91e, Grandsir). Avec quatre points après seize journées et seulement six buts inscrits, les Messins occupent une position très préoccupante.

Noir c'est noir, il n'y a donc plus d'espoir?

Le club accumule pas mal de faits négatifs qui le pénalisent comme les blessures, les expulsés, les occasions manquées mais il y a forcément une part de responsabilité à endosser. Le départ de Falette (Francfort) mi-août, alors que Metz était déjà la pire défense de Ligue 1 la saison dernière n'a pas arrangé mon ancien club. A ce que je sache, ce joueur est titulaire à Francfort depuis son arrivée ce qui démontre une certaine valeur de sa part. Jusqu'à présent, Didillon et Kawashima ont fait de l'alternance dans le but alors qu'une défense à besoin de repères et d'assurance. La stabilité n'est pas au rendez-vous.

Comprenez-vous que des garçons comme Wollscheid (sous contrat jusqu'en juin 2020) et Fernandez (prêté jusqu'en juin 2018) soient peu ou pas utilisés?

Quand sont-ils arrivés? Le timing entre ceux qui sont partis tard et ceux qui sont arrivés trop tard peut effectivement poser des questions. Ces deux joueurs ont débarqué alors que l'équipe était en état d'urgence. Le club a entrepris des paris, à l'image de celui tenté avec Rivière et il faut effectivement un temps d'adaptation. Le FC Metz n'a pas été verni car ces joueurs n'ont pas retrouvé le rythme, à cela il faut ajouter les joueurs blessés et ceux suspendus.

Du Luxembourg, comment la situation messine est-elle perçue?

Les Luxembourgeois sont attirés par le FC Metz et beaucoup venaient encourager l'équipe. Mais les résultats ne sont pas là et le jeu proposé ne plaît pas. Si Vincent Thill jouait il y aurait plus de Luxembourgeois au stade, surtout que la perspective de voir Neymar et d'autres joueurs talentueux est alléchante. Je pense sincèrement qu'ils sont malheureux de voir ce qui arrive au FC Metz.

Peut-on connaitre votre pronostic pour Metz - Rennes (17e journée)?

Je vais miser sur un succès des Messins: 1 à 0 avec un but de Dossevi à la dernière minute de la partie.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 4 points) accueille Rennes (6e, 24) avec l'envie d'enregistrer un premier succès à domicile auquel plus personne ne croit jusqu'à Noël (Strasbourg arrive le 20 décembre). Frédéric Hantz devrait pouvoir récupérer Bisevac et Jouffre tandis que Palmieri pourrait enfin faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Malheureusement, Nolan Roux manquera le rendez-vous, suspension oblige, et le FC Metz fera sans son meilleur artilleur (auteur de 4 des 6 buts de son équipe). Balliu est touché à l'épaule gauche. Si une partie des supporters appelle à la désertion de Saint-Symphorien, la formation mosellane aura sacrément besoin du soutien populaire pour espérer distancer les Rennais de Sabri Lamouchi.

Le groupe probable: Kawashima et Didillon; Rivierez, Bisevac?, Niakhaté, Wollscheid, Diagne, Basin, Assou-Ekotto; Palmieri, Poblete, Cohade, Philipps, Jouffre?, Nguette, Thill, Dossevi; Niane, Rivière.

Le prono de la rédaction. A condition de pouvoir aligner Bisevac, Jouffre et Palmieri d'entrée de jeu, le FC Metz pourrait enregistrer un résultat positif ce samedi. Notre pronostic: 0-0.