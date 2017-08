Le FC Metz tient un de ses renforts offensifs: l’Argentin Brian Fernandez (22 ans) arrive en prêt d’un an et devrait évoluer sur un des côtés de l’entrejeu grenat. Les hommes de Philippe Hinschberger se déplacent à Caen samedi (20h).

Par Hervé Kuc



Brian, présentez-vous...

Je suis heureux d’arriver au FC Metz pour pouvoir aider le club et d’avoir une opportunité d’évoluer dans un championnat européen. Je vais donner le meilleur de moi-même. Les Argentins attendent souvent de venir en Europe dans un championnat important et je veux surtout démontrer aux dirigeants qu’ils ont fait le bon choix en me recrutant. Je suis prêt physiquement et j’estime avoir les qualités pour jouer ici.

Quelles sont vos caractéristiques de jeu?

J’aime le un-contre-un, dribbler, être face au défenseur et évoluer très près du but. Je suis conscient que je vais devoir m’adapter aux demandes de Philippe Hinschberger. J’ai regardé les matches des formations françaises et je pense avoir plus d’espace en France que dans le championnat argentin. Je pense pouvoir bien exploiter ma façon de jouer pour aider le FC Metz.

«Fernandez est supérieur à Falcon ou Andrada»

La cellule de recrutement du FC Metz, dirigée par Philippe Gaillot, travaille sur l’arrivée de deux joueurs offensifs. La venue du défenseur allemand Philipp Wollscheid (28 ans) n’est pas une priorité, juste une opportunité.

Philippe Gaillot: «Brian Fernandez est un joueur qui a un gros potentiel, au passé un peu compliqué, et qui voulait sortir un peu du contexte argentin pour redonner un peu d’élan à sa carrière. On pense que c’est une opportunité pour nous de pouvoir profiter de ses qualités: percussion, jeu en profondeur et une capacité à jouer sur tous les postes offensifs. Brian est un joueur confirmé et qui n’a pas du tout le même potentiel que Falcon ou Andrada, il est nettement au-dessus de ces joueurs, nous ne sommes pas dans la même catégorie. Il devrait être rapidement qualifié et être à la disposition de Philippe Hinschberger.»

Philippe Gaillot: «Vahid Selimovic est revenu à Metz, et rien ne dit qu’il ne sera pas prêté avant la fin du mercato.»

Photo: Michel Dell'Aiera

Philippe Hinschberger: «Nous sommes orphelins de joueurs qui peuvent évoluer sur les côtés. J’adore mettre des jeunes mais sur le moyen terme c’est un peu compliqué pour tout le monde. L’idée c’est d’avoir un garçon tranchant dans les trente derniers mètres. Brian peut jouer à peu près partout, mais ma priorité c’est de le faire débuter sur un coté dans un système qui pourrait aussi être le 4-3-3. On souhaite qu’il puisse provoquer, amener de la percussion, ce qui nous manque depuis le début du championnat.»

La suite du mercato messin selon Philippe Gaillot. «Nous travaillons principalement sur des profils offensifs. Un défenseur central? C’est envisageable mais nous disposons déjà de trois éléments centraux qui ont démontré qu’ils avaient le niveau. Actuellement, nous sommes au stade des discussions avec Philipp Wollscheid, comme avec d’autres joueurs. Des fois ça avance, et des fois ça s’arrête là, mais il faut du temps pour boucler un dossier.»



L’essai de Vahid Selimovic au RKC Waalwijk (Pays-Bas)? «Il s’est bien passé, mais ce club recherchait un défenseur central qui soit gaucher. Vahid est revenu sur Metz, et rien ne dit qu’il ne sera pas prêté avant la fin du mercato.»