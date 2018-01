(DH) - Victime d'un malaise cardiaque à la mi-temps du match contre Darmstadt, le 21 janvier au soir, Jeff Strasser doit observer un repos complet de quatre à six semaines. Le FC Kaiserslautern pourrait confier les rênes de son équipe première à Michael Frontzeck. C'est le nouveau responsable du domaine sportif, Martin Bader, qui entrera en fonction ce jeudi qui devra prendre une décision rapide.

L'entraîneur luxembourgeois souffre d'une arythmie cardiaque dont la source pourrait provenir d'une grippe mal soignée d'après le site du club allemand. Un repos de quatre à six semaines lui a été prescrit par ses médecins. Il doit donc abandonner pour un temps la direction de l'équipe du Betzenberg.

«C'est une situation difficile pour moi», a-t-il indiqué sur le site du club. «Je voudrais encore entraîner, mais je dois écouter les médecins et accepter le fait que ce n'est pas raisonnable pour le moment. Ce n'est pas facile pour moi car le FCK et cette mission sont très importants pour moi et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir aider le FCK lors des prochaines semaines. J'ai aussi une grande responsabilité envers ma femme, mes enfants et ma santé. Il est encourageant de constater que les médecins sont très confiants sur le fait que je sois complètement rétabli dans quelques semaines et je vais certainement reprendre mon poste d'entraîneur une fois cette pause accomplie.»



En attendant Halil Altintop

«Pour moi, il est important que je sois à nouveau à 100% en bonne santé et que cet accident n'ait pas de répercussions. Je tiens encore une fois à remercier tout le monde pour les nombreux vœux de rétablissement qui me sont parvenus ces derniers jours. Le FCK doit protéger ses intérêts et trouver une solution opportune pour le poste d'entraîneur. Je serai heureux d'échanger avec le nouvel entraîneur s'il le souhaite. Il sera important que tout le monde, sur et hors du terrain, dans les semaines et les mois à venir, fasse de son mieux pour garder le FCK dans la division», a indiqué l'ex-international.

Dès son entrée en fonction, Bader va s'atteler à trouver un technicien. Selon le Kicker, c'est Michael Frontzeck (53 ans), l'ancien entraîneur de Hanovre, qui pourrait être l'homme de la situation. Pour le moment, c'est Hans Werner Moser qui va préparer l'équipe pour le match à Brunswick, ce dimanche.

Par ailleurs, l'arrivée de Halil Altintop (35 ans et 28 buts pour le FCK entre 2003 et 2006) est toujours espérée.