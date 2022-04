FC CeBra 01: cinq matches pour un barrage

Le club de Cessange s’est offert le scalp de Grevenmacher et prend option sur le match de barrage pour rejoindre la PH.

Christophe NADIN

Le dernier club invaincu au pays est tombé. Vendredi soir, le CS Grevenmacher s’est incliné pour la première fois de la saison en Division 1, Série 2. Les Mosellans ont chuté (1-2) à Cessange. Le CeBra, né il y a 22 ans de la fusion entre le FC Bracarenses Grund et du Progrès Cessange, s’offre donc un scoop et réalise surtout une très belle opération au classement. Il consolide sa deuxième place qui donnera accès à un match de barrage au terme du championnat pour accéder à la Promotion d’Honneur.



«Enfin», déclarait Christophe Bello. «On avait pris deux points sur neuf avec beaucoup de frustration à Mensdorf et contre Kayl et maintenant ça nous sourit», reconnaissait l’entraîneur cessangeois. «On l’avait bien préparé ce match. Les joueurs ont adhéré au plan de jeu et tout a fonctionné même si on a eu, c’est vrai, un brin de réussite. J’aurais juste souhaité que Grevenmacher réduise l’écart un peu plus tard.»

CeBra s’est offert une fin de match stressante mais a résisté, à dix, aux assauts parfois désordonnés d’une équipe mosellane qui semble payer sa débauche d’énergie de la première partie de saison et à qui il manque quelques forces vives actuellement.

«Ça ne remet pas en cause leur suprématie dans ce championnat», poursuit Christophe Bello. «D’ailleurs, on a très vite compris qu’on devait se concentrer sur la deuxième place. Et c’est loin d’être gagné puisqu’on rencontre Beggen la semaine prochaine et que Walferdange n’est qu’à trois points. C’est une belle équipe qui nous a fait mal et qui maintenant est régulière.»

«Pas un drame de ne pas monter»

Bertrange, qui compte un match en moins contre Remich, pourrait encore se mêler à la course au barrage qui verra le deuxième de cette série affronter le 14e de Promotion d’Honneur. Actuellement Canach.

«Ce ne serait pas un drame de ne pas monter, mais une déception de ne pas jouer ce barrage», explique Bello qui avait déjà poussé le Progrès dans ses derniers retranchements en Coupe de Luxembourg. «Je ne suis pas un partisan des montées trop rapides. Quand j’ai repris l’équipe il y a trois ans et demi, il a fallu monter une opération commando pour ne pas descendre en Division 3. Il a fallu consolider les fondations. Nous sommes montés en Division 1 en 2020 puis nous étions septièmes lorsque le championnat s’est arrêté en 2021.»

Une opportunité qui ne se refuse pas

L’opportunité d’une promotion ne se refuse pas même si le coach sait pertinemment que ça passera par des renforts dans tous les secteurs. «Pas seulement sur le terrain mais aussi dans la structure du club.»

Il restera ensuite à soigner un terrain qui a pris cher ces derniers mois sans parler d’un éclairage un peu limite pour jouer en nocturne. Le CeBra n’en est pas encore là. Il reste cinq matches pour valider la deuxième place et disputer ce fameux match couperet si excitant et si cruel à la fois.

