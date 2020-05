Après le Fola et le Swift, deux autres grosses écuries ont choisi leur nouvel entraîneur. Le visage de la BGL Ligue cuvée 2020-2021 se dévoile peu à peu.

Sport 3 min.

Fangueiro à Dudelange, Weiss à la Jeunesse

Un nouveau chapitre s'ouvre dans la Forge du Sud. La quête d'un nouvel entraîneur du F91 Dudelange est parvenue à son terme. Sans surprise, Carlos Fangueiro (43 ans) sera à la barre de l'équipe aux 15 titres nationaux à l'occasion de l'année de son 30ème anniversaire. Le Portugais, limogé par l'Union Titus Pétange le 10 mars dernier, succède au Belge Bertrand Crasson, éjecté lui début mai.

«Carlos (Fangueiro) est un entraîneur très compétent et dévoué qui, en tant qu'ancien professionnel, entretient de bonnes relations avec les joueurs. C'était important pour nous», a déclaré le président dudelangeois Romain Schumacher. Le Belge Mehdi El Alaoui (35 ans, ex-Bertrix et Givry), qui a côtoyé Fangueiro à Pétange en 2019-2020 officiera en tant qu'adjoint, tandis que Sergio Silva sera l'entraîneur des gardiens de but et Jérôme Challe le physiothérapeute.

Je vais aborder ma 20ème saison en tant qu'entraîneur

Du côté de la Métropole du Fer, la Jeunesse s'est choisi un entraîneur jeune, mais pas forcément inexpérimenté, pour relayer l'éphémère Noël Tosi (4 matches à la tête des Bianconeri). A 33 ans, l'Allemand Marcus Weiss s'est déjà forgé une expérience à Grevenmacher (2015-2017) et à l'Union Mertert-Wasserbilig (2017-2020), après de nombreuses années de coaching chez les jeunes dans son pays. Pour la première fois, il s'apprête à connaître la BGL Ligue. «Je vais aborder ma 20ème saison en tant qu'entraîneur», précise-t-il.

Au Luxembourg, Weiss s'est déjà fait un nom en remportant la Coupe des Cadets et la Coupe du Prince à la tête des jeunes du CSG, puis surtout grâce à une sensationnelle accession en demi-finale de la Coupe de Luxembourg avec l'UMW l'année passée. A ses côtés, l'Allemand pourra compter sur le Polonais Dariusz Brzyski comme adjoint et Christoph Schesniak en tant qu'entraîneur des gardiens, deux garçons que Weiss a connus à Grevenmacher.

La période des transferts décalée

Fangueiro au F91 Dudelange et Weiss à la Jeunesse s'ajoutent aux arrivées déjà entérinées du Belge Sébastien Grandjean au Fola, de Jeff Strasser au Swift et de Serge Wolf à Mondorf. La BGL Ligue version 2020-2021 prend forme petit à petit, alors que la FLF a décidé lundi de reporter le début de la période de transfert internationale du 25 mai au 15 juin, en raison de la crise du coronavirus.

Cette décision a été prise suite à la décision de la FIFA de permettre aux associations nationales d'adapter cette période en fonction du début de leur saison nationale 2020-2021. Au cas où les compétitions nationales reprendraient plus tard qu'initialement prévu - soit début août -, la fin de la période internationale estivale (prévue pour le 31 juillet 2020) sera adaptée selon les besoins.

