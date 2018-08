Avec sa troisième place au Rallye de la Famenne, Steve Fernandes vient de se positionner comme favori pour être couronné champion du Luxembourg des rallyes 2018. De son côté, Yann Munhowen y réalisait une très satisfaisante cinquième place et tentera de reconduire son titre.

Famenne: Fernandes prend date, Munhowen en embuscade

Avec sa troisième place au Rallye de la Famenne, Steve Fernandes vient de se positionner comme favori pour être couronné champion du Luxembourg des rallyes 2018. De son côté, Yann Munhowen y réalisait une très satisfaisante cinquième place et tentera de reconduire son titre.

Par Andy Foyen

Yann Munhowen avait, l’année dernière, été couronné Champion du Luxembourg des Rallyes pour sa première participation. Celui qui avait engrangé un total de 260,6 points devançait au final son dauphin, Steve Fernandes, de… 3,6 points! Cette année s'annonce encore plus palpitante avec un troisième larron qui se joint à la danse. Le jeune mais très talentueux Grégoire Munster (n.d.l.r. le fils de Bernard) se retrouvait en tête avant le rallye de la Famenne.

Pour Grégoire Munster, cette position est inattendue: «Je me suis inscrit au Championnat de Luxembourg parce que je suis luxembourgeois et parce que les épreuves du championnat s'entrecoupent avec celles du championnat de Belgique Junior auquel je participe également. Je n'avais pas l’objectif de jouer devant. Mon Opel Adam est loin des performances de la Skoda R5 de Steve Fernandes ou de la Mitsubishi EVO VIII de Yann Munhowen. Me retrouver en tête du championnat est une surprise», nous confiait-il. Engagé également en Opel Adam Cup en Allemagne où il pointe en ce moment à la deuxième place, son calendrier extrêmement chargé l'a obligé à déclarer forfait pour la Famenne et l’East Belgian.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses rivaux en profitent, à commencer par Steve Fernandes, excellent troisième du côté de Rochefort. «A la base, je visais la victoire. Mais un souci de réglages m’a poussé à revoir mes objectifs à la baisse», débriefait le champion de 2010 et 2016. «La voiture (n.d.l.r. Skoda Fabia R5) était instable dans les virages et ça m’a ôté toute chance de victoire.» Néanmoins, sa troisième place est synonyme d’une belle razzia de points (51) dans son escarcelle. Il en profite pour prendre le commandement.

Yann Munhowen, lui, se contente de sa cinquième place. «Je ne pouvais pas viser plus haut avec ma voiture. J’ai perdu une dizaine de secondes, bloqué derrière une BMW à une spéciale Show, mais l’écart avec la voiture devant nous est plus grand que dix secondes. Je suis satisfait de mon rallye.» Au volant de sa Mitsubishi EVO VIII, il se positionne désormais comme le principal rival de Steve Fernandes.



Yann Munhowen n'a pas boudé son bonheur malgré sa cinquième place. Photo: Andy Foyen

Au classement, Fernandes pointe pour la première fois en tête avec 212,5 points. Il est suivi de Munhowen, 201,6 points et de Munster, 196,7 points. Le prochain rallye de cette saison sera l’East Belgian Rallye à Saint-Vith (28 et 29 septembre) avant de terminer en apothéose avec le toujours très piégeux Rallye du Condroz à Huy (2, 3 et 4 novembre).