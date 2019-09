Le leader surprise du Championnat du Portugal surfe sur la vague soufflée par le super agent de joueurs. Coup de projecteur sur le club du Minho à onze jours des retrouvailles entre le Portugal et le Luxembourg.

Sport 3 min.

Famalicão porté par le savoir-faire de Mendes

Didier HIEGEL Le leader surprise du Championnat du Portugal surfe sur la vague soufflée par le super agent de joueurs. Coup de projecteur sur le club du Minho à onze jours des retrouvailles entre le Portugal et le Luxembourg.

En Liga NOS, la première division portugaise, le tube de l’été résonne encore aux premiers jours de l’automne. Vainqueur du Sporting Portugal lundi (2-1), puis de Belenenses samedi (3-1), Famalicão, fait la course en tête devant les ténors que sont Benfica et Porto.

Au premier abord, la réussite du club du Minho , qui n’était plus apparu parmi l’élite depuis 25 ans, peut sembler incongrue. A y regarder de plus près, surtout lorsque l’on décrypte le poste de pilotage du club, elle apparaît davantage programmée.

Jorge Mendes, ici lors de la présentation de son livre, est l'un des agents de joueurs les plus puissants de la planète football. Archive: Contacto

Pierre angulaire de ce nouvel édifice destiné à détrôner le duo Benfica-Porto, qui truste les titres depuis 2002-2003, on retrouve un homme qui n’apparaît pas dans l’organigramme du club: Jorge Mendes. Le super agent de joueurs, de Cristiano Ronaldo et Joao Félix entre autres, est chez lui à Vila Nova de Famalicão.

Ofer, le grand argentier

Celui qui a empoché 12 millions d’euros de commissions sur le transfert du jeune prodige à l’Atlético a tissé des liens très forts avec le club de Madrid. Surtout avec Idan Ofer, l’entrepreneur israélien dont la holding, Quantum Pacific, détient 32% des parts du rival du Real Madrid.



La fortune d’Ofer est estimée à 4,7 milliards d’euros cette année et Mendes l’a facilement convaincu d’investir dans le petit club qui végétait encore dans la quatrième division du pays lors de la dernière décennie. L’entrepreneur a même fait passer ses parts dans le capital du club de 51% à 85% depuis septembre 2018.

Sur le plan sportif, l’homme d’affaires israélien laisse carte blanche au super agent qui ne se prive pas de placer les joueurs et les techniciens de son écurie, ou qu’il supervise, dans le club de la ville située à un peu plus de 30 kilomètres au nord de Porto.

21 recrues dont 10 prêts

Au niveau décisionnaire, Mendes a placé des hommes de confiance. Miguel Ribeiro est le directeur général du club avec qui il a déjà travaillé à Rio Ave, son ancien terrain de jeu avant que les socios du club ne refusent une prise de participation majoritaire d'un groupe chinois. Et João Pedro Sousa (48 ans), l’entraîneur, est un coach qu'il a bien entendu sous contrat.

João Pedro Sousa a fait ses classes comme adjoint de Marco Silva, au Sporting et dernièrement en Angleterre, à Hull City, Watford et Everton. Photo: AFP

«Nous avons l'ambition d'installer Famalicão au plus haut niveau du football portugais, et quand je dis ça je ne parle pas de maintien», assène le directeur général du club.

L’intersaison a été agitée et l’effectif chamboulé dans ses grandes lignes. 21 joueurs sont arrivés, dont dix sous forme de prêt, notamment de l’Atlético de Madrid (Pérez, Schiapacasse ou Gustavo, le fils de Paulo Assunção) et de Valence (Racic et Centelles). Les autres proviennent de Wolwerhampton, West Ham, Stoke City, Benfica ou encore Braga, des clubs en lien avec Mendes.

Et toutes les recrues ont un dénominateur commun: leur âge. C'est ainsi que Famalicão affiche une moyenne d'âge de 23 ans, ce qui en fait la plus jeune formation de la Liga NOS.

Un incubateur doublé d'un laboratoire

Au-delà des résultats, João Pedro Sousa a la mission de ciseler les jeunes pépites placées à sa disposition. Car derrière le ballon rond, la politique de trading des joueurs est à peine masquée. C'est ainsi que le grand patron de l'Atlético compte bien récupérer des éléments plus aguerris mais aussi plus bankables.

Mais le milliardaire israélien ne compte pas s'arrêter à ce stade, comme il l'a confié à Record en début de saison. «Nous avons envie d’expérimenter diverses choses ici, de nouvelles technologies comme peut l’être par exemple l’intelligence artificielle, que nous ne pouvions pas forcément tester à l’Atlético. Je pense que ça peut être un projet pilote pour de nombreuses choses que nous pourrions ensuite exporter en Espagne.»