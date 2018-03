Le FC Metz est dans le dur et la réception du FC Nantes (dimanche 15h, 30e journée de Ligue 1) pourrait malheureusement confirmer l’impression que tout est fini. Les hommes de Frédéric Hantz conservent néanmoins un petit espoir de décrocher la place de barragiste. Fallou Diagne y croit encore.

Sport 3 min.

Fallou Diagne (FC Metz): «Nous allons tout faire pour embêter Nantes»

Propos recueillis par Hervé Kuc



Fallou, comment s’est déroulée votre semaine après la déconvenue enregistrée face au PSG au Parc des Princes (0-5)?

Cela a été dur, mais nous abordons maintenant la venue de Nantes avec beaucoup de détermination. C’est le match que nous devons remporter. Il reste neuf rencontres, tout est possible mais nous devons enregistrer une série de victoires. On va se concentrer sur nous, Nantes est une des meilleures défenses du championnat, mais nous allons tout faire pour lui poser des problèmes, pour l’embêter et décrocher un succès.

Le FC Metz avait vécu deux mois porteurs d’espoirs (décembre 2017 et janvier 2018). Pourquoi tout s’est partiellement écroulé dès février?

Le football est ainsi: il est fait de hauts et de bas. Il y a des moments où tu vas être en forme et d’autres non. A part le Paris-Saint-Germain, il n’y a pas meilleure équipe en France, les autres formations que nous allons affronter peuvent nous apporter des satisfactions. Il est difficile d’expliquer nos résultats depuis quelques semaines.

A titre individuel, êtes-vous satisfait de vos prestations depuis votre retour à Metz (janvier 2017) ?

Nous avons réussi à nous maintenir la saison dernière, mais là c’est un peu plus compliqué. Je ne peux pas dire que je sois satisfait à 100%, on va attendre de voir ce que je peux apporter au FC Metz lors de ces derniers matches dans la course au maintien pour tirer un bilan définitif. Pour l’heure, je suis totalement concentré sur la fin de saison et un maintien à aller chercher.

Après la rencontre face aux Nantais, vous allez rejoindre la sélection sénégalaise (matches amicaux face à l’Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine). Quels sont vos objectifs pour la Coupe du monde (dans le groupe avec la Pologne, la Colombie et le Japon) en Russie (14 juin au 15 juillet 2018)?

C’est important d’aller défendre les couleurs de son pays, c’est une fierté pour moi. Je rentre toujours sur le terrain pour être droit. Je ne sais pas si le fait d’aller en sélection va pouvoir m’apporter un plus pour le FC Metz dès mon retour dans quinze jours. Nos objectifs? Nous aimerions atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde en Russie, comme la génération précédente avait su le réaliser en 2000. La Coupe du monde est une épreuve qui peut apporter un plus dans la carrière d’un joueur.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 20 points) évolue sur le fil du rasoir depuis maintenant 29 journées de Ligue 1. La venue du FC Nantes (5e, 43 points) l’aidera-t-il à maintenir allumée la petite flamme du maintien? Pas sûr car les Nantais ont l’art de l’emporter sans forcément bien jouer, s’appuyant sur une défense hermétique (29 buts encaissés, 3e défense de L1) et une attaque emmenée par Emiliano Sala (12 buts). Sala-Roux (11), le duel sera à suivre avec intérêt, le coup d’envoi de la partie donné par Rigobert Song. Privé de Palmieri, bêtement expulsé face à Toulouse, dans le doute sur les retours ou non de Bisevac, Jouffre et Assou-Ekotto qui n’en finissent plus d’être «en phase de reprise», le FC Metz évolue au gré du vent et des incertitudes. Il s’en remet désormais à son duo précis et efficace (Roux et Dossevi), aux inspirations défensives de son gardien Kawashima, pour espérer encore qu’un miracle puisse venir le sauver.

Le prono de la rédaction. La rigueur nantaise, à la sauce Claudio Ranieri, va obliger les Mosellans à se secouer pour aller décrocher un succès qui maintiendrait le mince fil d’espérance qui relie encore certains supporters. Le FC Nantes est moins bien depuis six journées (1 succès) mais le FC Metz n’a plus gagné depuis le 27 janvier (2-1 face à Nice). Notre pronostic: 2 à 0 en faveur de Nantes.