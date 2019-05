Promu l'été 2017, Muhlenbach sera resté deux saisons en Promotion d'Honneur. Joueur-entraîneur l'année dernière, Fahrudin Kuduzovic s'est consacré au coaching. Une première réussie. «La montée est méritée. Nous allons rajeunir et renforcer l'effectif», confie-t-il.

Fahrudin Kuduzovic (Muhlenbach): «L'équilibre est parfait»

Par Vincent Lommel



Fahrudin, le succès 3-2 à l'US Esch est le neuvième lors des douze derniers matches. Il est synonyme d'accès à la BGL Ligue. Une promotion méritée?

Fahrudin Kuduzovic - «Il n'y a pas à discuter une seule seconde! Nous avons perdu de bêtes points (trois défaites et deux partages soit 13 points) au premier tour. Quand j'y pense, je nourris des regrets car nous avons commis des erreurs qui, après réflexion, nous privent du titre de champion. Toutefois, nous avons beaucoup appris. Nous en avons tiré des enseignements. Les résultats enregistrés en 2019 (0 défaite, 3 partages, 30 points sur 36) démontrent le bienfait des changements apportés lors de la préparation hivernale. Le classement ne trompe pas: Muhlenbach est, sans discussion possible, la meilleure équipe du deuxième tour. On a encaissé huit buts dont un… seul sur une phase de jeu ouverte. Et, en zone offensive, nous avons été fantastiques avec vingt-huit buts inscrits. Nous étions parfois injouables. Je suis fier de mes joueurs. Il reste un match à disputer à domicile contre Wormeldange et, plus que jamais, je tiens à le gagner. Il n'est pas question de se laisser aller.

La moyenne d'âge de l'effectif est assez élevée (30 ans). Recruter de jeunes joueurs ne s'impose-t-il pas comme une évidence?

«Certainement. Nous allons agir en conséquence et renforcer le groupe avec l'arrivée de trois, quatre jeunes. Le club s'affaire dans les coulisses. Il a un plan bien défini. En dehors de la jeune classe, quatre ou cinq transferts (JT) seront effectués. L'objectif sera d'assurer le maintien en BGL Ligue. C'est dans nos cordes.

On a vu les difficultés rencontrées par l'US Esch en 2017-2018 qui a vécu une saison galère. Muhlenbach s'appuie sur un jeu axé sur la puissance et l'impact physique. Sera-ce suffisant pour ne pas faire de la figuration? Le groupe sera-t-il suffisamment armé?

«Notre jeu, comme celui de toutes les autres équipes, n'est pas parfait. Comme entraîneur, j'ai installé ma touche. Les joueurs ont adhéré à ma philosophie. La force de Muhlenbach est sa polyvalence. On sait adapter notre façon de jouer. Mais on doit progresser, entre autres, en termes de concentration. Face à Kaërjéng et Rodange, nous avons encaissé dans les dernières minutes. J'enrage. Chaque joueur abat son travail défensif mais pense à apporter quelque chose en zone offensive. L'équilibre est parfait.»