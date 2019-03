Le FC Nordstad, neuvième de Ligue 1 n’a guère le choix lors de la 18e journée: il doit absolument s’imposer face à l’Union Titus Pétange pour garder un espoir de maintien. Fabio Barreiro, le secrétaire du club, ne veut pas penser une seconde à une descente.

Fabio Barreiro (FC Nordstad): «Nous ne dépendons que de nous-mêmes»

Le FC Nordstad, neuvième de Ligue 1 n’a guère le choix lors de la 18e journée: il doit absolument s’imposer face à l’Union Titus Pétange pour garder un espoir de maintien. Fabio Barreiro, le secrétaire du club, ne veut pas penser une seconde à une descente.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Fabio, le FC Nordstad est désormais au pied du mur, avec une neuvième place synonyme de descente en Ligue 2 à deux journées de la fin de la phase classique. Comment le club s’est-il retrouvé dans cette situation délicate?

Cette saison, l’objectif du club est le maintien. La saison passée, nous avions terminé neuvièmes, et cette saison nous aspirons à la huitième place, celle du barragiste. L’explication est facile: le cadre a perdu un grand nombre de joueurs qui étaient influents la saison dernière, et en parallèle, nous avons dû recruter en masse des joueurs première licence dont beaucoup sont encore juniors ou n’ont même jamais joué au futsal. En ma qualité de responsable du club, j'ai relevé une grande évolution du cadre aux niveaux individuel et tactique au long de cette saison. Les performances s’améliorent, et nous ne dépendons que de nous-mêmes pour les deux finales restantes.

Votre équipe n’a pas été ridicule durant cette campagne: vous avez pris des points à Esch, à Aspelt et à Bettendorf, et vous avez fait douter plusieurs autres formations. Nourrissez-vous des regrets vis-à-vis de votre parcours?

Je ne laisse jamais le regret du passé ou la crainte de l’avenir me voler des moments de bonheur. En l'occurrence, ce moment est que le FC Nordstad doit bien se préparer pour ces deux joutes capitales à venir. Si je me tourne vers le passé, je retiendrai la victoire importante face à l'US Esch, mais aussi la perte de deux points à la dernière seconde à Aspelt. Notre parcours est loin d’être terminé et l’avenir sera prometteur.

Le FC Nordstad a fusionné avec les Golden Crows Feulen en juin 2017, mais les résultats n’ont jamais vraiment été au rendez-vous, avec un maintien in extremis via le barrage la saison passée, et une avant-dernière place actuellement. Pourquoi cette greffe n'a-t-elle pas réussi?

Les résultats n’ont pas été au rendez-vous, dites-vous? Sportivement, le FC Nordstad a atteint la finale de la Coupe l’année dernière! En Ligue 1, il n’existe que deux réalités: jouer pour le titre ou se bagarrer pour le maintien. Et nous jouons pour le maintien. En voyant l’état actuel du futsal luxembourgeois, je dois féliciter mon entraîneur et mes joueurs pour leur évolution. Ce n’est pas évident de faire face aux investissements surréalistes de notre championnat.

Ce lundi, vous affrontez l'Union Titus Pétange, classé huitième avec deux points de plus que Nordstad. Ce sera un peu vaincre ou mourir, car une défaite signifierait la descente en Ligue 2. Quel est l’état d’esprit au sein du club avant de disputer ces quarante minutes déterminantes?

Nordstad a toujours l’objectif de récolter les trois points, et il n’y aura pas d’exception ce lundi. Pétange a une belle équipe et sa huitième place ne correspond pas vraiment à sa valeur réelle. L’état d’esprit dans mon club est que nous ne dépendons que de nous-mêmes. Mes joueurs veulent cette victoire et vont se donner à fond. Finalement, j’attends une salle pleine lundi à Niederfeulen pour soutenir le FC Nordstad, et que le fair-play soit au rendez-vous.

Le programme de la 18e journée de Ligue 1



Samedi

18h30: Red Boys Aspelt - Racing Luxembourg

Dimanche

18h: AS Sparta Dudelange - US Esch

18h30: FC Bettendorf - FC Differdange 03

20h30: Samba 7 Niederkorn - Amicale Clervaux

Lundi

20h: FC Nordstad - Union Titus Pétange

Le classement

1. FC Differdange 03 48 points

2. Racing Luxembourg 43

3. Amicale Clervaux 30

4. US Esch 24

5. Red Boys Aspelt 24

6. AS Sparta Dudelange 23

7. Samba 7 Niederkorn 18

8. Union Titus Pétange 12

9. FC Nordstad 10

10. FC Bettendorf 0

Le programme de la 18e journée de Ligue 2



Dimanche à 18h30



CS Fola Esch - RAF Differdange

Miseler Léiwen Wintrange - Wilwerwiltz 3-0, forfait

ALSS Luxembourg - 58 Latdevils Garnich 3-0, forfait

US Esch II - All Stars Colmar-Berg 0-3, forfait

Exempt: FC Wiltz 71

Le classement

1. ALSS Luxembourg 37 points

2. Wilwerwiltz 32

3. FC Wiltz 71 25

4. RAF Differdange 25

5. All Stars Colmar-Berg 21

6. CS Fola Esch 21

7. Miseler Léiwen Wintrange 15

8. US Esch II 11

9. 58 Latdevils Garnich 0