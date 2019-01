En cette période hivernale, ce n'est pas le calme plat du côté du F91 Dudelange mais cela y ressemble étrangement. Stolz et Bonnefoi seront présent à la reprise, ce samedi, alors qu'Ibrahimovic devrait retrouver le FC Wiltz 71.

Sport 2 min.

F91: Stolz et Bonnefoi restent, Ibrahimovic tout proche de Wiltz

En cette période hivernale, ce n'est pas le calme plat du côté du F91 Dudelange mais cela y ressemble étrangement. Stolz et Bonnefoi seront présent à la reprise, ce samedi, alors qu'Ibrahimovic devrait retrouver le FC Wiltz 71.

(DH avec bob). - Pour le moment, le champion en titre s'est contenté de dégraisser un effectif qui comptait 31 éléments - avec Sofian Benzouien - à la fin du mois d'août.

Au niveau des gardiens, Landry Bonnefoi (35ans) a été conservé. L'ancien Strasbourgeois, arrivé à la fin du mois d'août, n'avait pu être aligné en championnat mais avait disputé quatre matches en phase de poules de l'Europa League. Avec le retour en forme de Jonathan Joubert, le retour en grâce de Joe Frising et la présence du jeune Enzo Esposito, il a fallu trouver une porte de sortie à Deniss Perkons, le portier letton de 20 ans. Arrivé en juillet 2017, il n'a disputé aucune rencontre officielle avec le club de la Forge du Sud. Son départ du côté du FC Blo-Wäiss Itzig est acté, il pourra donc renouer avec la compétition avec le quatrième de Division 2 Série 2.

En défense, l'ancien Monégasque Salif Dramé (une apparition en BGL Ligue, contre le Racing) a pris la direction de l'Excelsior Virton alors que le prometteur Daniel Gonçalves (19 ans) va poursuivre son apprentissage chez le leader de la Division 1 Série 2, le FC Mondercange.



Au milieu de terrain et en attaque, Yannick Kakoko (4 apparitions) et Glenn Protin (jamais utilisé) devraient aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Toujours dans ces secteurs de jeu, il est acté que Dominik Stolz et Danel Sinani vont disputer la deuxième partie de saison avec Dudelange. Les deux hommes, pièces essentielles du dispositif de Dino Toppmöller, ont flambé en Coupe d'Europe et ont logiquement reçu des appels du pieds. S'il était acquis que l'international luxembourgeois finirait la saison au club, sauf proposition impossible à refuser, l'Allemand a été approché par un clubs polonais et un autre de Major League Soccer.

Le cas de Sanel Ibrahimovic (14 matches, 8 buts) n'est pas encore tout à fait réglé mais tout porte à croire que presque huit ans après avoir quitté le Nord il va retrouver le maillot du FC Wiltz 71. Le bon de sortie de l'attaquant de 31 ans, qui s'est déjà mis d'accord avec son premier club luxembourgeois, ne dépend plus que du recrutement d'un joueur offensif.

Dino Toppmöller a convoqué ses troupes ce samedi. Des matches amicaux contre Trèves (le 19), Sarrebruck (le 22), le RM Hamm Benfica (le 26) et Hesperange (le 30) sont programmés avant le départ en Espagne, à San Pedro del Pinatar (Région de Murcie), du 2 au 9 février.